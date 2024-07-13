試合後に大谷がSNSを更新

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムのストーリーズを更新し、鈴木誠也外野手との“2ショット”など複数の写真を公開した。

怒涛の更新ラッシュとなった。大谷は試合後、インスタグラムのストーリーズで村上宗隆内野手の満塁弾を取り上げると、その直後にチェコ戦の様子やデコピンのドアップなど、4枚の写真を添えて投稿も実施。投稿のテキストには「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と綴り、全勝での1次ラウンド突破を祝った。

この日は、まだまだ終わらない。ストーリーズ機能にデコピンの安らかな寝顔と、東京タワーをバックにしたデコピンの写真を追加。さらに、移動中に撮影されたと思われる鈴木との2ショット、鈴木が披露した“変顔”を添えるとストーリーズ機能には7枚の写真が並んだ。

大谷と鈴木はチェコ戦は欠場したが、初戦から侍ジャパン打線をけん引。大谷は打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026。鈴木は打率.333、2本塁打、5打点、OPS1.571をマークし、準々決勝進出に貢献した。（Full-Count編集部）