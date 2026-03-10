佐藤輝明のWBC初安打を称えた大谷翔平の姿に反響

交わしたハイタッチに胸を熱くする虎党が続出した。野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利。8回には佐藤輝明内野手（阪神）が適時二塁打。WBC初安打を放った虎の主砲を称える大谷翔平投手（ドジャース）の姿が注目を集めている。

1点リードで迎えた8回、1死一、三塁の場面で佐藤が代打で登場。相手右腕の初球を振り抜くと、打球は左翼線に落ちる二塁打となり、貴重な追加点を奪った。続く大谷は申告敬遠で出塁。1死満塁から鈴木誠也外野手（カブス）が四球を選び、さらに1点を追加した。

ここでオーストラリアは投手交代。7番手のモーガンが準備している時間を利用して、二塁に進塁していた大谷は、三塁塁上の佐藤に歩み寄ると右手でタッチを交わし、お尻をポンと叩いた。大舞台でようやく飛び出した待望の初安打を称えた。

このシーンは、数多くの阪神ファンの心を奪ったようだ。SNSには「胸アツすぎる」「サトテルにハイタッチしに行った大谷さんに感激した」「2人のハイタッチの圧がすごすぎてスマホ割れるかと思った」「あの瞬間、全阪神ファンが泣いた」などと、2人の姿に感激するコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）