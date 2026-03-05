食卓に春の訪れを感じさせてくれる、旬の「新ジャガイモ」。皮が薄くみずみずしいこの時季ならではのおいしさは、できるだけシンプルな調理で味わいたいものです。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、新ジャガでつくる「チーズ衣のフライドポテト」を教えてもらいました。粉チーズを加えた衣が香ばしいアクセントになり、外はカリッと、中はホクホク。手軽なのに満足感のある一品です。

家族みんなで楽しめる「フライド新ジャガ」

今回は、旬の新ジャガでつくる「チーズ衣のフライド新ジャガ」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

皮つきのままレンジ加熱してから揚げることで、時短で理想の食感に。外はカリッと香ばしく、中は新ジャガらしくホクホクに仕上がります。

粉チーズを混ぜた衣が豊かな風味のアクセントになり、シンプルながらも満足感たっぷり。子どもから大人まで、家族みんなで楽しめる一品です。

●チーズ衣のフライド新ジャガ

【材料（2〜3人分）】

新ジャガイモ 300g

顆粒コンソメ 小さじ1／2

薄力粉 大さじ2

粉チーズ 大さじ3（大さじ1は揚げた後に使うので残しておく）

塩 少々

揚げ油 適量

パセリ 適量



【つくり方】

（1） 新ジャガイモは皮つきのままよく洗い、食べやすい大きさのくし形に切る。水にさらす。

（2） 水気をきったら耐熱ボウルに入れて塩を振り、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で4〜5分加熱する（竹串がとおるまで）。

（3） 水気をペーパータオルで取り、熱いうちにコンソメをふって全体をさっと混ぜる。

（4） 別のボウルに薄力粉と粉チーズ（大さじ2）を入れて混ぜ、（3）のジャガイモを加えて全体にまぶす。

（5） 170℃に熱した油で、表面がカリッと色づくまで揚げる。

（6） 油をきってボウルに入れ、残していた粉チーズ（大さじ1）と刻んだパセリを加えてざっと和え、器に盛る。

（7） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください