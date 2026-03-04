「プラコロ」が進化して再登場！菅田将暉出演の最新世界観動画公開
株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョンは、７月より運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」のリニューアル商品の発売およびTVCM の放映を開始する。それに先立ち、３月３日（火）より「プラコロ」の商品概要の発表および、プロモーション動画「プラコロ世界観ムービー」を公開した。
「プラコロ」は、株式会社バンダイより1997年に発売されたポケモンバトルができる商品。2026 年はポケモン30周年であることも記念し、ポケモンカードゲームなどの開発を担う株式会社クリーチャーズと株式会社ポケモンと手を組み、約30年の時を経てアップデートをして再び登場する。
発売に先立ち公開される「プラコロ世界観ムービー」には、「プラコロ」のイメージキャラクターに就任する菅田将暉さんが出演。「プラコロ」発売の1997年のシーンから始まり、2026年現在にシーンが移り変わると天空にキューブが出現。
キューブの上に菅田さんがポケモントレーナーとして登場し、ピカチュウとともに「プラコロ」で熱いポケモンバトルを繰り広げる。菅田さんの他にもポケモントレーナーがバトルを繰り広げ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フリーザー、サンダー、ファイヤー、ミュウなどの様々なポケモンも登場。子どもから大人まで無邪気にバトルを楽しむ様子とともに、運と戦略のサイコロポケモンバトルのハラハラドキドキする臨場感やワクワク感を描いている。こちらはポケモン公式 YouTube チャンネルおよび BANDAI SPIRITS 公式 YouTube チャンネルにて公開中。
さらに、同日よりCM撮影の裏側をおさめたメイキング/インタビュー動画もBANDAI SPIRITS公式YouTubeチャンネルで公開。
インタビューではCM撮影について「子どもの頃いっぱい遊んだポケモンの世界に、今自分が入れてものすごくワクワクしました」と菅田。また、プライベートで闘っていることを聞かれると「仕事は常に闘いです」、「あと食欲かな」とも。その他にもプラコロの印象や「最近運が良かったこと」などについても語っている。
なお、「プラコロ」の再発売について企画担当・松浦由莉は「約30年という年月を経て、ホビーディビジョンは多くの技術進化を遂げました。当時の経験と現在の進化した技術を活かし、より楽しく、組み心地・遊び心地のよい商品作りをしていますので、ぜひ多くのお客様に楽しんでいただきたいです」とコメント。さらには今後の展望について「スタートセット・たんけんボックスを皮切りに、進化セットはもちろん、新しい遊び・仕様を取り入れた商品も発売予定です。キャラコロをたくさん集め、どの向きが出やすいか考えながら戦うのも戦略の一つとなります。全国にて、体験会等多くのイベント実施予定ですので、まずは「プラコロ」を手に取り、ご家族・友人などと遊んでみてほしいです」と話している。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
