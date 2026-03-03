春空テラスでお花見しよう！ キンプトン新宿東京でいちごの食べ比べやスイーツビュッフェ付きのランチが登場
キンプトン新宿東京では3月1日〜5月15日、いちごをメインとしたセミビュッフェランチを提供します。
■いちごの食べ比べやスイーツ、プレミアムティーも楽しめる！
提供するのは、日替わりのサラダや選べるメインディッシュとともにスイーツビュッフェが楽しめるランチです。
食事には、真鯛の鉄板グリルや豚肩ロース肉のグリル、ビーフバーガーなどが楽しめます。
スイーツビュッフェでは、いちごの食べ比べのほか、いちごの最中やパイ、クレームダンジュ、フレンチトースト、チーズケーキなどが登場。
フリーフローで、ニューヨーク発プレミアムティー「HARNEY & SONS」やイチゴのアイスラテ、ノンアルコールスパークリング、レモネードなども楽しめます。
また、＋2,700円でインスタントフィルムカメラ付きのオプションプランも用意しています。
■期間限定メニュー概要
提供日程：2026年3月1日〜5月15日
予約可能枠：11:30／12:00／14:00／14:30
料金：120分制 平日1万円、週末1万1,500円（税＋サービス料込み）※事前予約制
場所：ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階）
●内容
スイーツビュッフェ：
いちご最中、ストロベリーパイ、クレームダンジュ、フレンチトースト（いちごのジャム付き）、いちごチーズケーキ、ストロベリーチョコレート、ベリーブレッド、クロワッサン
フリーフロー：
HARNEY & SONS Tea各種、イチゴのアイスラテ、イチゴの抹茶アイスラテ、イチゴとバラのノンアルコールスパークリング、イチゴとバラのレモネード
本日のサラダと選べるメイン：
真鯛の鉄板グリル、豚肩ロース肉のグリル、ビーフバーガー、本日のパスタ、オーストラリア産ビーフサーロインのグリル（＋1,000円）
（フォルサ）