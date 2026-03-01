◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

２球で好機をつくった。阿部監督が掲げる機動力野球で相手を揺さぶった。３回２死から１番・浦田が左前安打で出塁。続く２番・松本は初球を右前に運び、浦田は俊足を飛ばして三塁まで激走した。走者一塁からの単打で一、三塁とする理想の形。これで打席に立った対外試合で４戦連続安打とした浦田も含め「１、２番は足を使いたい」と思い描く指揮官はベンチで拍手した。

５回無死一、二塁からは佐々木が送りバント、続く浦田が左犠飛。７回には無死一、二塁で浦田が三塁前に完璧な送りバントを決めた。「作戦は、送るところは送ったり、しっかりできたので。そこは良かったところじゃないかな」。８回には門脇が二盗を決めた。

この日のサムスンとの練習試合でキャンプ中の対外試合６試合は終了。実戦の中でチームとして積極的な走塁、チーム打撃など細かい作戦への意識を高めた。俊足の選手が躍動し、走者が出れば何か動きそうな予感が漂う。それだけで相手を考えさせることになる。

「まだまだこれからチャンスを与える。オープン戦に入っていって、ダメな選手は２軍に行くことになるでしょうし。そこは理解して自分のアピールを続けてほしい」とサバイバルの継続を掲げた。１、２番の模索も含めて新生・阿部巨人には伸びしろがたっぷりある。（片岡 優帆）