新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月１日（日）より、パク・ユチョン×ハン・ジミン共演の時空を超えたロマンス・フュージョン時代劇『屋根部屋のプリンス』やアン・ヒョソプ×キム・ユジョン主演で過酷な運命に翻弄される天才女性画工と盲目の青年を描く純愛ロマンス『ホン・チョンギ』、ペ・ヨンジュン主演で神話の時代から続く因縁と四神の謎を巡る壮大な歴史ファンタジー『太王四神記』ら、時空を超えたタイムスリップロマンスから、魂の入れ替わり、壮大な神話まで、予測不能な展開とロマンティックなストーリーで圧倒的な人気を誇るファンタジー時代劇を題材とした韓国ドラマを期間限定で無料配信することを決定した。



また、３月２日（月）よりユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）主演の王宮を舞台に描かれる壮大なファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』などの配信も開始する。



（C）SBS