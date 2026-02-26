置くだけで、空気も気分も軽くなる。北欧デザインのパーソナル空気清浄機【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
小さな空間に、大きな清浄力。暮らしに寄り添う【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場!
ブルーエアの空気清浄機は、ブルーエア独自のHEPASilentテクノロジーを搭載し、コンパクトながら有害物質を99.97パーセント除去する高い清浄性能を備えた空気清浄機だ。本体下部から360度全方向の空気を吸い込み、玄関やデスク周り、クローゼット、ペットスペースなど、これまで置き場所に困っていた小さな空間でもしっかりと力を発揮する。
重さは1.2キログラムと1.5リットルペットボトルより軽く、ラグビーボールほどのサイズ感で持ち運びも簡単だ。必要な場所にさっと移動でき、パーソナルスペースをいつでも快適に保てる。
北欧デザインを取り入れた外観は、ファブリックの柔らかな質感が空間に自然に溶け込み、生活感を感じさせない。上部に向かって細くなるテーパリング形状がすっきりとした印象を与え、どこに置いてもインテリアの一部として馴染む。360度吸引の構造により、置き場所を選ばず性能を損なわないのも魅力だ。
操作は天面の2つのボタンだけで完結し、運転スピードを切り替えると約5秒後にライトが自動消灯するため、赤ちゃんやペットの睡眠を妨げない。プレフィルターは北欧カラーの2色から選べ、気分に合わせて付け替えることで空間のコーディネートも楽しめる。
小さくても頼りになり、空間を美しく整えてくれる一台だ。
