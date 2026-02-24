お笑い芸人の村上ショージ（70）が、24日までにインスタグラムを更新。吉本興業の後輩でもあるダウンタウン松本人志（62）の最新ショットをアップした。

村上は「ダウンタウン＋に！松ちゃん元気でした 嬉しいね！」と書き出し、ダウンタウンの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」で松本と共演したことを報告した。そして「天才と久しぶりに仕事した ありがとう！！」と松本を「天才」と絶賛しつつ、つづった。その上で、笑顔の松本らと並んだ最新ショットも掲載した。

この投稿に対し「私が大好きなショージ師匠と松ちゃんがこんなに笑顔でそれもお仕事でお二人ならん出るお姿を拝見できるなんて、色々あってから夢みたいです」「待ってました」「2人が絡んで生まれる笑いがとても楽しみです」「素敵な写真」「ショージ師匠、最高のお写真をありがとうございます！松ちゃんとのツーショットが見られて、嬉しすぎて心の中でドゥーン！！と叫んでしまいました」「松ちゃんのお元気そうなお顔が拝見できて良かったです ショージさんも凄く嬉しそうなお顔されてますね」などと称賛の声が相次ぐ反響を呼んでいる。