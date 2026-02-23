ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。閉会式ではクロスカントリー50キロクラシカルの表彰式も行われ、日本企業のロゴに注目が集まった。

閉会式ではこの日に実施されたクロスカントリー女子50キロクラシカルの表彰式も行われた。同種目を制したのはエバ・アンダション（スウェーデン）。ウェアの右胸部分には、日本人にはお馴染みのロゴが映えていた。

ユニクロによる五輪スウェーデン代表への公式ウェア提供は東京、北京、パリに続いて4大会連続。閉会式でも注目を集め、Xには様々な声が並んだ。

「ユニクロさん持ってるなぁ」

「クロスカントリー女子の表彰式で金メダル獲得したスウェーデン選手のユニフォームがユニクロで世界中にかなりの宣伝効果」

「スウェーデンの勝利は『ユニクロおめでとう！』という気持ちにもなる」

「金メダルの選手ユニクロ」

今大会の日本選手団は金5、銀7、銅12。冬季史上最多、24個のメダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）