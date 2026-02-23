閉会式中継、北欧女子の右胸「日本企業のロゴ」に視線集中「世界にかなりの宣伝効果」【ミラノ五輪】
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。閉会式ではクロスカントリー50キロクラシカルの表彰式も行われ、日本企業のロゴに注目が集まった。
閉会式ではこの日に実施されたクロスカントリー女子50キロクラシカルの表彰式も行われた。同種目を制したのはエバ・アンダション（スウェーデン）。ウェアの右胸部分には、日本人にはお馴染みのロゴが映えていた。
ユニクロによる五輪スウェーデン代表への公式ウェア提供は東京、北京、パリに続いて4大会連続。閉会式でも注目を集め、Xには様々な声が並んだ。
「ユニクロさん持ってるなぁ」
「クロスカントリー女子の表彰式で金メダル獲得したスウェーデン選手のユニフォームがユニクロで世界中にかなりの宣伝効果」
「スウェーデンの勝利は『ユニクロおめでとう！』という気持ちにもなる」
「金メダルの選手ユニクロ」
今大会の日本選手団は金5、銀7、銅12。冬季史上最多、24個のメダルを獲得した。
（THE ANSWER編集部）