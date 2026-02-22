R−1王者芸人、アンチや誹謗中傷者に異例“面会”呼び掛け「お会いしてじっくり話しませんか」
「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。自身を嫌いなアンチや誹謗中傷した人に対し、異例の面会を呼び掛けた。
中山は「番組の企画で『中山功太が嫌いだ』というアンチや、僕に誹謗中傷をした心当たりのある人間を探しています。明日17時以降、お会いしてじっくり話しませんか？」と呼びかけた。そして「ネットの浅瀬でしか呼吸出来ない稚魚どもに直前で逃げられて困っています。怖いなら顔を隠して声を加工する事も可能です。DMお待ちしています」とつづった。
続くポストでも「ただ芸人に会いたいだけなのにエセアンチを装った奇人も多かったです。本物だけお願いします。ネットの浅瀬で溺れてる暇があるなら、たまには現実社会で人間と会話してみませんか？場所は東京を予定していますが、こちらから伺う事も可能です。喧嘩ではないです。普通に話しましょう。貴方に可能なら」「媒体はYouTubeではなく、地上波ではないですが、番組です」などと記した。
この投稿に対し「北海道なら検討」との声が寄せられると、中山は「ドタキャンしないなら伺いますよ」と返答。「好きなときとなんーか嫌いなときがあるんだよなー」とのコメントには、「嫌いなときのお話だけでいいんで、お会いできないでしょうか？明日17時と、急なお願いで申し訳ないのですが...」などと返していた。そして「ここでメソメソほざく匿名のカスはどうでもいいので、勇気と悪意のある方、お気軽にDM下さい」とポストした。