¡ÚÄ«µ¯¤¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ÆÆù¡ª¡©¡Û¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¡¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©¤Ç¡Ö¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¥°¥é¥Ó¥¢±Ç¤¨¤¹¤ëÂÎ¤Ø
¡¡2023Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³Æ»ï¤ò¾þ¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤À¡£2·î15Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯19ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢10ÂåºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£È¯ÇäÃæ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ØPARADE2026Åß¹æ¡Ù¤Î»£±Æ¸å¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯Ë¡¤È¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯19ºÐ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¨¡¨¡º£Æü¤Î»£±Æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ï¤¤¡¢Á´°÷½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë´î¤Ó¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Ëè²ó½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬1Çñ2Æü¤ä2Çñ3Æü¤Î¥í¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Î¶õ¹Á¤Ç¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î·§ÌÚ¡ÊÍ¥¡Ë¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥«¥á¥é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Î¤Ü¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡Ê¿µ¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¡¢Á´Á³¤Î¤Ü¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÅòÁ¥¤Ë¤Ï¿»¤«¤é¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÇÉ¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¶ì¼ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤¿¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È±¤ò´¥¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉáÃÊ1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡£»£±Æ¤ÇÆþ¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤Èº£Æü¤Î»£±Æ¤À¤È¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£Æü1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡¼Â¤Ïº£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡¡²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤È¤¢¤ëÇÞÂÎ¤ÎÊÔ½¸¤ÎÊý¤Ë¡ÖºÙ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬·ò¹¯Åª¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿²¤Æ¡¢¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿²¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤«¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¡©
¡¡»ä¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤«¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤â¶ì¼ê¤Ç¡£°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢º£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Åâ¿É»Ò¤È¤«¿É¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤¬¹¥¤¡ª¡¡Ì£¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤Ã¤Æ¶ñ¤¬½Õ±«¤ÈÌîºÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÂÀ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¿É¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡©
¡¡¤Ï¤¤¡¢Åâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö´Á¸¡¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥Ð¥êÅç¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤±¤ì¤Ð±ó¤¤¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¨¡¨¡±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡·Ê¿§¤ä´Ä¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â»£±Æ¤Ç¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿¿©¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÎÜºÚ¤Ïº£Æü²¿¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤´ÈÓ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Ï¤¤¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«²ñµÄ¡£¼«Ê¬1¿Í¤À¤È·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Þ¤¿ÌÂ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ª»Å»öÌÌ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï±éµ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡¡¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë½Ö´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤ä¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤À¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ê¹þ¤á¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï2·î26Æü¤Ë19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢19ºÐ¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢´Á¸¡¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂæËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´Á»ú¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ïºî»ì¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£19ºÐ¤Î1Ç¯´Ö¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¿2007Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹163cm¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¤ÎÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÀÊ´¬¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØMOIS¡Ù¤òÈ¯Çä¡£2026 Ç¯2·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤òÂ´¶È¡£
¸ø¼°X¡§¡÷ichinose_luna
¸ø¼°Instagram¡§@ichinose_2266
»£±Æ¡¿·§ÌÚ Í¥
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º¸Æ£ Ë