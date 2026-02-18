Google初のスマートグラスの物理ボタンやUIデザイン言語「Glimmer」などの詳細がアプリ開発者向けAndroid XR設計ドキュメントで判明

Google初のスマートグラスの物理ボタンやUIデザイン言語「Glimmer」などの詳細がアプリ開発者向けAndroid XR設計ドキュメントで判明