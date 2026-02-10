¡ÖÇ¯¼ý350Ëü¢ª2000Ëü¤Ø¡×À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊµëÎÁ»ö¾ð¡É¤ÈÆÈÎ©¸å¤Î²û»ö¾ð
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¡ÖÁ°¿¦¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿·µ¬»ö¶È¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë37ºÐ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥«ーÀ½ºî¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¯¼ý¤ÎÊÑÁ«¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤´»Ù±ç¡×¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£Ç¯¾¦¤Ï3500Ëü±ß¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤ÎÀ½ºî¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎºÇ¹âÇ¯¼ý¤Ï¡Ö350Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹âµéÆé¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ðー¥ß¥¥å¥é¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´ë²è¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦3Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþ¼Ò»þ¤ÏÇ¯¼ý400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¡Ö¤Û¤ÜËèÇ¯100Ëü±ß¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¯¼ý900Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆÈÎ©¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÃËÀ»á¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Åö½é¤ÏÇ¯¼ý¤¬2000Ëü±ß¤Û¤É¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏË¡¿Í²½¤·¡¢Í»»ñ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÌò°÷Êó½·¤È¤·¤Æ700Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¤¬¡Ö200～300Ëü±ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÃå¼Â¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
