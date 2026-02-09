キャンプ初の紅白戦を実施

DeNAは9日、宜野湾で行われている春季キャンプで「青白戦」（紅白戦）を実施した。今季から導入されたビジターユニホームも実戦でお披露目となり、SNSでは「超かっこいい」「結構青味強い」とファンが注目している。

2024年はビジター、昨年はホームのデザインを変更していたDeNAは、キャンプ直前の1月25日に新たなビジターユニホームのデザインを発表。「応援とは力であり、エネルギーである」という発想から、力のベクトルを水色の矢印モチーフで表現した。

さらに、今回はパンツがグレーに。ファンの着用する「POWER SEND ユニホーム（パワーセンドユニホーム）」と、選手が着用する「オーセンティックユニホーム」でデザインが異なるのも特徴だ。

X（旧ツイッター）では「ビジユニいい感じやな」「ビジユニのパンツグレーなのか。いいじゃないか」「ビジユニ、パンツがグレーなの新鮮だし格好いいな」「控え目に言って新ビジユニ超かっこいい、やはりグレーは強そう」「ビジユニのグレーのズボンが想像以上に良き」などと、好評のようだ。（Full-Count編集部）