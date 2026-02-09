¹æµã¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢º´Æ£½Ù¤Î±éµ»¤ËÀ¤³¦¤¬´¶Æ°¤ÎÍò¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤º¤â¡ÖÅÁÀâ¤À¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÆüËÜ¤Î¶ä¤Ë¹×¸¥
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´°àú¤Ê±éµ»¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡£1¤ÄÁ°¤Ë³ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬200.03ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º´Æ£¤Ï194.02ÅÀ¤Î¥Õ¥ê¡¼¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ª³êÁö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ´ÉñÂæ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤Ë·è¤á¤Æ¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î¹¥±é¤òÈäÏª¤·¡¢194.86ÅÀ¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤¬¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº´Æ£¤Îº²¤Î±éµ»¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤âX¾å¤Ë»¿¼¤¬¼¡¡¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¤Ù¤¤À¡£Èà¤ÏÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¡¢»ä¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ö¥·¥å¥ó¡¦¥µ¥È¥¦¡¢¤¢¤Î±éµ»¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÅÁÀâ¤Î±éµ»¤À¡×
¡¡º´Æ£¤ÏÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
