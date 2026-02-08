À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ1Ç¯¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹25kg¡×¡£¤º¤Ü¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿©»ö¤Î¥³¥Ä¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Í¤³¤¯¤é¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤Ë25kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡ª¡¡¸ºÎÌ¤Ç¤¤¿·Ð°Þ¤È´ÊÃ±¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÂç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¡×´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²òÀâ¤Ä¤¤Ç¡¢¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥é¥¯¤ä¤»¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ê¤·¡£¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ1Ç¯¤Ç¡Ý25kg
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¤³¤¯¤é¤ê¤¨¤µ¤ó¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¤ä¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¸®ÊÂ¤ß»î¤¹¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¡¢»Å»ö¤ÏÇÉ¸¯¤®¤ê¤ËÁø¤¤¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤òÃµ¤½¤¦¤Ë¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤º£¤³¤½¡¢¸ºÎÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¡£AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯¤Û¤É¤Ç25Ô¤â¸ºÎÌ¡ª¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤âÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÌÜÅª¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤Í¤³¤¯¤é¼°¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÍÈ¤²Êª¤¬Âç¹¥¤¡£²È¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1Æü¤ÎÊâ¿ô¤¬100Êâ°Ê²¼¤È¤¤¤¦Æü¤â¡£ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤É¨¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤»¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤·¡£
ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¿©½¬´·¤Ç1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡Ý25kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¸½ºß¤Ï»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ËÎå¤àÆü¡¹¡£SNS¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¾ðÊóÈ¯¿®¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1Ç¯¤Î¿©»ö²þÁ±¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤¬¡ª
¤Í¤³¤¯¤é¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¡¢¿©»ö²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤Ç10kg¤ä¤»¤Æ1Ç¯¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤è¤ê¡¢1Ç¯¸å¤Ëº£¤è¤ê1kg¤Ç¤â¤ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤·¡×¤È¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¡£·ë²Ì¡¢¡Ý25kg¸º¤Ë¡£Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Í¤³¤¯¤é¼°¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃÎ¤é¤º¡£
PFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï
1Æü¤ÎÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊProtein¡Ë¡¢»é¼Á¡ÊFat¡Ë¡¢Ãº¿å²½Êª¡ÊCarbohydrate¡Ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£1Æü¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á13¡Á20¡ó¡Ê18ºÐ¡Á50ºÐ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢»é¼Á20¡Á30¡ó¡¢Ãº¿å²½Êª50¡Á65¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»é¼Á¤Î¤Í¤³¤¯¤é¼°¥ì¥·¥Ô¤Ë1¿©ÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¼«Á³¤ÈPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤«¤µÁý¤·¡ª
¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¥¥à¥Á¡ßÇ¼Æ¦¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ÈÈ¯¹ÚÎÏ¤ÇÄ²³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤º¤Ü¤éÈÓ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¥à¥ÁÇ¼Æ¦¤ÎÄ²³èÁã¤´¤â¤êÐ§
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥¥à¥Á¡¡50g
Ç¼Æ¦¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¡100g
Íñ¡¡1¸Ä
¤´ÈÓ¡¡150g
¥é¡¼Ìý¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¾®¤µ¤¸1°Ê²¼¡Ë
¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¢ËüÇ½¥Í¥®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¡³ÆÅ¬ÎÌ
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤ò¤Ä¤¯¤êÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢²«¿È¤ËÈ¤¤Ê¤É¤Ç3¤«½ê·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡ÊÇúÈ¯ËÉ»ß¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡Ç¼Æ¦¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¿¥ì¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢¥¥à¥Á¤â²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡¡´ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤è¤½¤¤¡¢¡Ê2¡Ë¡¢¡Ê3¡Ë¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¡¡¥é¡¼Ìý¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¤¤¤ê¥´¥Þ¡¢ËüÇ½¥Í¥®¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬461kcal¡¡P¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë21g¡¿F¡Ê»é¼Á¡Ë14g¡¿C¡ÊÃº¿å²½Êª¡Ë69g¡Ï
¡ã¤¢¤¹¤±¤ó¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡ä
Ä«¿©¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤È¡¢¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢1Æü¤ÎÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200mL¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15mL¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5mL¤Ç¤¹
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Î¾ì¹ç¤Ï1.2ÇÜ¡¢700W¤Î¾ì¹ç¤Ï0.8ÇÜ¤òÌÜ°Â¤Ë²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¹â²¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤Î»®¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ±ÕÂÎ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³Ê¨Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÍÊ¨¸½¾Ý¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ý¤Î¹¤¤ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤