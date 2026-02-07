フランクフルト、退場者&PK献上でウニオン・ベルリンとドロー…堂安律はスタメン出場
[2.6 ブンデスリーガ第21節 ウニオン・ベルリン 1-1 フランクフルト]
ブンデスリーガ第21節が6日に行われ、8位フランクフルトは敵地で9位ウニオン・ベルリンと1-1で引き分けた。MF堂安律は右ウイングバックで先発出場し、後半37分に途中交代。ベンチスタートのDF小杉啓太に出番は訪れなかった。
フランクフルトは堂安が退いた直後の後半38分、ゴール前のこぼれ球に反応したMFナサニエル・ブラウンが左足で蹴り込み、先制に成功。しかし、同40分にMFオスカー・ホイルンドがPKを献上し、2枚目のイエローカードで退場してしまう。
後半42分にPKをDFレオポルト・ケルフェルトに決められ、そのまま1-1で終了。フランクフルトは公式戦の連敗を4で止めたものの、9試合勝ちなし(4分5敗)となった。
ブンデスリーガ第21節が6日に行われ、8位フランクフルトは敵地で9位ウニオン・ベルリンと1-1で引き分けた。MF堂安律は右ウイングバックで先発出場し、後半37分に途中交代。ベンチスタートのDF小杉啓太に出番は訪れなかった。
フランクフルトは堂安が退いた直後の後半38分、ゴール前のこぼれ球に反応したMFナサニエル・ブラウンが左足で蹴り込み、先制に成功。しかし、同40分にMFオスカー・ホイルンドがPKを献上し、2枚目のイエローカードで退場してしまう。
後半42分にPKをDFレオポルト・ケルフェルトに決められ、そのまま1-1で終了。フランクフルトは公式戦の連敗を4で止めたものの、9試合勝ちなし(4分5敗)となった。