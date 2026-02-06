WBCメンバー発表特番で出演者が予想

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。発表番組を実施した「MLBネットワーク」では、出演者が優勝チームを予想。日本代表の名前は挙がらなかった。

番組に出演した元エンゼルスのクリス・ヤング氏は、ベスト4に入るチームを問われ、「カナダ、ドミニカ共和国、日本、米国だ。優勝は米国と予想する。でも、カナダにも注目だ」とコメント。ゲスト出演したジョン・モロシ記者は「マーク・デローサ監督率いる米国代表が決勝で日本を破り優勝するだろう。イタリアは初となるベスト4に進出すると予想する」と話した。

司会を務めたシエラ・サントスさんも「米国ですね！」と断言。前回優勝の日本ではなく、3人がジャッジ、スキーンズらスターをズラリ揃えた米国だと予想した。

米国代表はスクーバルらサイ・ヤング賞投手を2人揃え、打撃陣もハーパー、ウィットJr.らスター揃い。優勝候補筆頭と言われる重圧を跳ねのけることはできるか。（Full-Count編集部）