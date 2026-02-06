MLBネットワーク・モロシ記者「前回ほど投手陣が圧倒的ではない」

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、MLBネットワーク内で発表された。世界一連覇を目指す侍ジャパンについて、同局のジョン・モロシ記者は番組内でリアルな評価を下した。

日本代表は今大会も優勝候補なのか？ 司会者からの問いかけにモロシ記者は間髪入れずに切り出した。

「本気で言いますが、違います。前回ほど投手陣が圧倒的ではない。私の見方では米国代表が倒すべきチームですね」

もちろん強豪国の評価ではある。これまでモロシ記者はWBCだけでなく、世界大会プレミア12も来日して取材してきた。「私は日本代表が大好き。打線も素晴らしいと思います。オカモト、ムラカミは前回大会でも見ましたね。もちろんショウヘイも打線の大きな柱になるでしょう」と戦力を分析。ただ、リアルな評価は2023年大会よりもチーム力は落ちると見ているようだ。

「私としては侍ジャパンは前回よりも、ほんの一段階だけ下にいるように感じます。『王者は王者でなくなるまで王者』なんです。日本は2023年に全勝優勝した。スイープした。だからスイープした以上、優勝候補であるべきだとは思います」

井端ジャパンはリアルな現地評を覆すことができるか。（Full-Count編集部）