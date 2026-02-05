ESSEonlineに掲載された記事のなかから、2月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

料理が苦手で時間がなくても自炊を続けるコツをご紹介します。「毎日の食事を自分のためだけに手間をかけてつくるのは面倒ですが、外食やコンビニ弁当に頼りすぎると体が心配に…」と話すのは、団地でひとり暮らしをしているきんのさん（55歳）。そこで、バランスの取れた食事をするために試行錯誤した結果、「ズボラ食ルーティン」にたどり着いたそう。きんのさんに、おひとりさまの自炊生活のポイントをレポートしてくれました。

※ 記事の初出は2025年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ひとりの食事は面倒、でも体にいいものをとりたい

ひとり暮らしの食事、自分のために毎日献立を考えたり調理をしたりは面倒ですよね。

喜んでくれる人がいるならつくりがいもあるかもしれませんが、時間もないし自分が食べるだけならなんでもいいと思ってしまいます。ひとりならコンビニ弁当やお総菜、外食利用と割りきったほうがタイパがいいし、場合によってはコスパもいい。なにより自分でつくるよりうんとラクだなと感じます。

でも、食べたもので自分の身体がつくられる。

若いときは気がつきませんでしたが、バランスの悪い食事や濃いめの味つけは人生後半から顕著に体調に出始めました。若いときのツケを払いつつ50代を生きている私は、タンパク質不足で筋力は落ち、骨密度も年齢標準以下になっていました。

その反省もあり、最低限の栄養がバランスよくとれて、料理が苦手で面倒くさがりでもなるべく持続可能な自炊生活ができるように取り組んでいます。

料理好きな方からは笑われてしまうぐらいのズボラ食ですが、料理が苦手な私はこれで精一杯、このレベルでも以前より調子はよくなっています。

このままではダメだと思いつつ外食やコンビニ弁当生活が続いているおひとりさまはもちろん、老後のひとり自炊のハードルも下げられる内容だと思いますので、参考までに私がやっている方法をご紹介したいと思います。

「ズボラ食ルーティン」に向く人

食事にかける思いは人それぞれ、やり方にも向き・不向きがあります。「食こそ生きる楽しみ！」とグルメを追求される方にはこの方法は向きません。

ではどんな人にオススメするかと言うと

・料理は苦手だけど、毎食外食は高いし健康面で不安を感じる人

・毎日同じような食事で飽きたという感覚がない人

・おいしいものは好きだけれど特別な食事はたまにでいいと思う人

・手間のかかる料理は外食、自分でつくるならラクな方がいい人

・毎日１食ぐらいは必ず自炊しようと思える人

料理が苦手だったり面倒くさがりな人はそもそも自炊ハードルが高いので外食やコンビニ弁当率が高くなりがちです。今までつくらなかったのに急に100％自炊に変更できるわけもありません。

外食や総菜などを組み合わせつつ徐々に自炊率を高くするのはいいと思いますが、つくったりつくらなかったりだと食材が無駄になる可能性も。最低毎日１食は自炊を続けると決意できる人であれば、ズボラ食ルーティン成功の可能性が高いでしょう。

続けていれば自然に食事が固定化してくる

コスパ＆タイパを考えれば、たどり着くのは食事の固定化です。私の場合は「固定にするぞ！」と決めてこうなったわけではなく、自分ができないこと（お金も時間もかけられない、無駄はイヤ）を試行錯誤しながら排除した結果、自然と固定化されていった感じです。

取り組み始めた頃は、1週間単位で栄養面を考えて献立を決め、それに合わせて食材を購入していました。そうすると、続けていくうちに余らせる食材、面倒でつくらないレシピが出てきてうまくいかなくなりました。

そこで、できない部分を切り捨てていったら、結果的に余らない食材と手軽につくれる料理だけが残りました。

そのため私の毎日の食事はかなりズボラ。名前のある料理はつくらず「焼く」「炒める」「煮る」の調理法で、味つけは塩、コショウ、醤油、みそ、だし、マヨネーズが基本。

肉や魚、野菜の味つけは塩・コショウだけとシンプルでも十分おいしいと気づきました。それから、ひとりでは使いきれず余らせていたドレッシングや〇〇ソースなども買わなくなり、節約にもなりました。

基本の食事内容

・朝食：ご飯、みそ汁、肉か魚か卵のグリル、サラダ、納豆、ヨーグルト

・昼食：昨日の夕ご飯や朝ごはんを利用したお弁当

・夕食：ご飯、みそ汁、肉か魚を使ったお鍋や煮物又は丼もの、ぬか漬け

毎食必ず炭水化物、タンパク質、野菜を食べると言うシンプルなルールが基本です。

使う食材は豚肉、鶏肉、魚は主にサバやお刺身を購入し、野菜はキャベツ、レタス、白菜、タマネギ、ニンジン、大根、ネギ、キノコ、豆腐や納豆などの大豆製品で食材はほぼ固定ですが、調理法と味つけで変化するので同じでも飽きません。

夕食は翌日の弁当に使いまわせるようにおかずは多め、みそ汁も朝用に多めにつくるのがポイントです。ズボラなのでみそ汁で肉も野菜も食べられるように具沢山の豚汁をつくる率が高く、ほぼ毎日豚汁定食になっています。

タンパク質が足りない日は卵を焼いたり大豆製品を多めにしたり、もう1品欲しいときにすぐに出せる佃煮、しらす、のり、梅干し、キムチ、ぬか漬け、ナッツ、ふりかけ、鮭フレークや缶詰なども利用しています。

毎回必ず料理をするわけでもなく、つくり置きだけで済ませたり、朝食はオートミール粥のみの場合もありますが、それもよしとしています。ゆる〜いズボラ自炊だからこそ忙しくても面倒くさがりでも続いているのだと思います。

食事の固定化はメリットが多い！

成り行きで固定化した食事内容ですが、下記のようにメリットは多いと感じます。

・献立に悩む必要がない

・毎回同じようなものをつくるので、段取りがよくなる

・いつも同じ食材を買うので効率よく買い物ができる

・計画的に買い物ができるので買いに行く回数が減った

・ルーティン化で時間と労力、食費の節約につながった

料理が苦手な人は手順をレシピ本で確認するだけでも時間がかかります。毎回同じものをつくるから手慣れて早くでき、同じものを買い足すだけなので食材調達も早く済みます。

ほぼ同じ食材や料理を食べることに問題がなければ、「時短」「節約」「ストレス減」のほかにズボラな得意料理！？ も手に入れることができますよ。

ハードルを下げることで持続可能性が高まる

毎日の食事づくりには時間をかけず栄養バランスも考えるなら、タンパク質も野菜も一緒に調理できて簡単な豚汁やお鍋、煮込み料理がオススメです。１つのお鍋だけで調理でき、シンプルな調味料だけでも素材の旨味が出ておいしくなります。

主食はご飯、パン、麺類など好きなもの、副菜はすぐに食べられる豆腐やメカブ、ちくわ、チーズなどの食品を用意しておけばなんとかなります。

自炊のハードルを下げれば料理が苦手なズボラさんでも意外とラクに続けられそうだと思いませんか。