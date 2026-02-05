ゴディバ“浮かべて楽しむ円盤型チョコ”発売！ ホットミルクに広がる濃厚な味わい
「ゴディバ」は、2月6日（金）から、ホットミルクに浮かべて楽しむ「ホットチョコレート トッパー」3種を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売する。
【写真】カラフルなハートデザインもかわいい！ 3種の「ホットチョコレート トッパー」詳細
■店頭ではホットチョコレートも
今回登場する「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上にそっと浮かべ、ゆっくりと溶かしながら味わう円盤型のチョコレート。
チョコレートが少しずつ溶け出し、混ぜるほどに艶やかで濃厚な味わいへと変化するほか、裏側にあしらったマシュマロがやさしい甘さを添えて、なめらかな口どけと深いコクが広がり、カップの底まで贅沢な余韻を楽しめるという。
またデザインは、気品あふれる「レディーゴディバ」、カラフルな「ハート」、愛らしい「ベア」の3種類を用意。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人へのささやかなギフトにも適している。
さらに、店頭では「ホットチョコレート トッパー」をのせた「ホットチョコレート レディーゴディバ」、「ホットチョコレート ハート」、「ホットチョコレート ベア」といったホットドリンクも展開。体と心をじんわり温めてくれる、満足感の高い一杯となっている。
