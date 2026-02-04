【夫婦、小さなすれ違い…】不思議？大人なのに…する？しない？【第58話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、食後の行動へのモヤモヤです。
とある休日。昼食後の夫婦の会話。そこには夫婦、小さなすれ違いが。
妻「ちょっと寝るね〜」
昼食をしっかり食べてご満悦な妻。おなかもいっぱいになって眠くなったのでしょうか。早々とお昼寝スタート。その姿を見て夫はなにやら苦笑い。
夫の心の声「大人でもお昼寝ってするんだ……」
結婚前から頻繁に行われていた妻の“お昼寝”。夫にしてみれば不思議な光景に見えているのだそう。え、お昼寝しますよね？ 食後なんて格好のお昼寝タイムじゃありませんか。もちろん、食後以外でも眠くなればお昼寝しますよね。まあ、食べてすぐの仮眠はあまり体によくないのかもしれませんが……。睡眠のスタイルは人それぞれ。夫さん、モヤモヤするほどのことではありませんよっ！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
