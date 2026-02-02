

今回のチームUSA主将を務めるアーロン・ジャッジ（左）とマーク・デローサ監督 photo by Getty Images





後編：WBCの成長過程と「史上最強」アメリカ代表の本気度

３月に行なわれるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、史上最高のメンバーで臨むチームUSA（アメリカ代表）。過去５回の大会と比較すると、特にサイ・ヤング賞投手ふたりを軸とした投手陣の編成には目を見張るものがある。

ただ、チームUSAがWBCに本気になるまでなぜここまで時間がかかったのか。2005年に大会の立ち上げが決定してからの経緯を振り返りながら、現在地を検証してみる。

【メジャーリーガーふたりのみだった第１回大会決勝】

それにしても、アメリカが本気になるまでには随分と時間がかかった。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、メジャーリーグ機構と選手会が共同で推進した大会で、野球を国際的に普及させるという明確な目的を持ってスタートした。

2005年、デトロイトで行なわれたMLBオールスターゲームの前週に開催が正式発表され、恒例のホームランダービーは各国代表による特別形式で実施され、ベネズエラ代表のボビー・アブレーユが圧勝した。筆者はその場に立ち会っていたが、関係者の多くが口にしていたのは、「世界一を決める必要があるのか？」という疑問だった。アメリカは野球を生んだ国であり、競技レベルや選手層において他国を圧倒している。

ところが2006年の第１回大会で、その前提は崩れる。チームUSA（アメリカ代表）はスター選手をそろえながら、6試合中３敗を喫し、プールラウンドすら突破できなかった。さらに衝撃的だったのは、各メジャー球団が誇らしげに計180人もの選手をWBCに送り出したにもかかわらず、決勝を戦ったのが侍ジャパンとキューバだったことである。

当時の日本代表でメジャーリーガーは、シアトル・マリナーズのイチローと、テキサス・レンジャーズの大塚晶則のふたりだけ。キューバに至っては、メジャーリーガーはひとりもいなかった。そのキューバは、決勝進出までに、メジャーリーガーをそろえたベネズエラ、プエルトリコ、ドミニカ共和国といった強豪国を次々と撃破している。

明らかになったのは、WBCが第１回大会の時点で「MLBのスター選手を並べれば勝てる」段階をすでに超えていたという事実だった。日本もキューバも国際大会の経験が豊富で、走攻守が洗練され、チームとしての完成度が高かった。スピードと緻密さを武器に、組織的な野球を展開していたのである。

チームUSAは敗れたものの、参加した選手たちはこの経験を前向きに受け止めていた。遊撃手のチッパー・ジョーンズは、「自分の野球人生で、これが一番すばらしい経験だ。ワールドシリーズやオールスターよりも、ずっと上だ」と語っている。オールスターに８度選出され、３度のワールドシリーズ出場を経験し、のちに野球殿堂にも名を連ねる名選手である。

チームUSAは2009年の第２回WBCで準決勝まで進んだものの、侍ジャパンに０―４で完敗した。2013年の第３回大会も２次ラウンドで敗退している。勝ち進めなかった背景には、最高の先発投手が参加しなかったことに加え、出場選手の多くがWBCをメジャー公式戦に向けた調整の一環と位置づけていたからだった。

WBCの監督は、各選手の在籍球団の監督の意向を尊重しながら出場機会を割り振り、チームとしてまとまって練習する期間も限られていた。大会はあくまでエキシビション扱いで、敗れても危機感は生まれにくかった。最優先事項は、常に公式戦だったのである。

しかし、こうした姿勢ではアメリカの野球ファンの関心は高まらず、国内の視聴率も伸びなかった。2016年には、WBCそのものの廃止が検討されているとの報道まで出た。これに対し、MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーは「ナンセンスだ」と強く否定している。

一方で、侍ジャパンは常にベストメンバーを編成し、国の威信を懸けて大会に臨んできた。ドミニカ共和国やプエルトリコといった中南米の国々も大会を重ねるごとに熱量を高め、準備に時間をかけるようになった。第３回大会の決勝が、ドミニカ共和国対プエルトリコの顔合わせとなったことは、その象徴と言える。

オーランドで行なわれた2025年末のウインターミーティングの場で、チームUSAを率いるマーク・デローサ監督は、「日本はWBCを牽引してきた存在だと思っている。本当にそうだ」と、侍ジャパンへの敬意を口にした。これは決してリップサービスではない。WBCの歩みを振り返れば、その言葉が紛れもない事実であることは明らかだ。

【サッカーW杯のイングランドとWBCのアメリカ代表】

こうしたアメリカの姿勢は、1930年に始まったサッカーのワールドカップと、競技の母国であるイングランドの関係によく似ている。

ご存じのように、イングランドはサッカーを「制度化した国」だった。手を使わないという原則、オフサイドやファウルの概念を初めて文章で定義し、サッカーを遊びから「競技」へと昇華させた。世界初の国内プロリーグを創設し、昇降格制度やホーム＆アウェー、週末に観戦する文化を築いたのもイングランドである。さらにその競技を、南米、欧州、アフリカ、アジアへと広めていった。

その過程で、サッカーは「イングランドが世界に教えた競技」という意識が生まれ、「教える側」と「学ぶ側」という上下関係が形成されていった。しかし、"弟子たち"は独自の進化を遂げる。1904年にFIFAが設立され、1930年には第1回のワールドカップが開催された。

それに対し、イングランドは、FIFA（国際サッカー連盟）への加盟こそ設立２年後の1906年に果たしたものの、ワールドカップへの初参加は1950年の第４回大会まで遅れた。自分たちは圧倒的に強く、「世界一を決める必要はない」と考えていたからである（連盟との方針の違いから1928年にFIFAを一時脱退し46年に再加盟）。そこには、「国内リーグが本体で、代表は副産物」という価値観が定着していた。

1950年以降、ワールドカップに参加するようになっても、イングランドは思うように勝ち進めなかった。ロングボールを主体とする伝統的なプレースタイルは、戦術や育成が急速に進化する世界の潮流から取り残され、かつての世界最強の座から転落していった。1966年の第８回大会では自国開催で初優勝を果たしたが、栄冠に輝いたのはこの一度きりである。その後は、1990年と2018年の４位が最高成績にとどまっている。

WBCはMLBが主導して創設したイベントであり、ワールドカップサッカーとイングランドの関係と完全に重なるわけではない。ただ、イングランドが「国内リーグが本体で、代表は副産物」という発想に長く縛られてきた点は、MLBが公式戦を最優先し、WBCをエキシビション扱いしてきた姿勢と重なる。

そのアメリカの意識が明確に変わった転換点が、WBC第５回大会、2023年の決勝――侍ジャパン対チームUSAだったと、筆者は思う。

９回２死、１点差。打席にはマイク・トラウト（ロサンゼルス・エンゼルス）、マウンドには大谷翔平。世界が注目した頂上決戦は、トラウトの空振り三振で幕を閉じた。ヘルメットを外したトラウトは、その場でしばらく動けなかった。試合後、トラウトは敗戦を真正面から受け止め、「これはエキシビションじゃない。本気で勝ちたかったし、本当に悔しい」と語っている。その言葉こそが、この大会の位置付けがアメリカのなかで変わったことを雄弁に物語っていた。

日本を倒し、アメリカこそが世界一であることをあらためて証明する――。その明確な目的のもと、主将を務めるアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）を中心に、タリク・スクバル（デトロイト・タイガース）、ポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）という球界最高峰の投手たちが集結した。今回のチームUSAは、これまでとは明らかに意味が違う。

【わずか20年の歴史を考慮すれば......】

とはいえ、筆者はなお、これで十分だとは思っていない。タイガースはスクバルのWBC出場を許可したものの、開幕戦に向けては球団主導の調整スケジュールを維持したい考えで、チームUSAのデローサ監督に対し、投球数や登板イニングに厳しい制限を設ける意向を示している。つまり、MLBがWBCの開催時期を3月に固定している限り、ワールドカップサッカーのような「完全な世界大会」にはなり得ないということだ。

過去に何度もWBC出場を辞退してきたマックス・シャーザー（昨季トロント・ブルージェイズ）は、以前から大会をシーズン中に開催すべきだと提案してきた。

「そうすれば、より多くのピッチャーが参加できるし、何よりファンにとってエキサイティングになる。先発投手は準備万全の状態で投げられ、球数制限も必要なくなる」

もし第６回大会で侍ジャパンが再びチームUSAを破ることになれば、アメリカ国内でこのシャーザー案を支持する声は、確実に増えるだろう。

実は最近、興味深い発言もあった。MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーが、１月のラジオ番組のインタビューで、公式戦162試合制について変更の可能性を認めたのである。シーズンを分割する案や、インシーズン・トーナメントの導入、さらにはレギュラーシーズンの試合数削減についても、「話し合ったことがある」と明かした。

1962年以降、162試合制はメジャーリーグの根幹を成してきた。そのため、メジャーリーガーのオリンピック参加にも長らく消極的だったが、マンフレッド体制下のMLBは、従来の枠にとらわれない改革に前向きだ。延長戦でのタイブレーク導入やロボット審判など、新たな施策を導入する。マンフレッドが言及したインシーズン・トーナメント（＊）は、2023年にNBAが導入したNBAカップをモデルにしているが、それが可能であるなら、WBCの7月開催も決して非現実的ではない。

＊全チームが参加。数グループに分かれてグループステージを戦い、勝ち抜いたチームが参加するトーナメント方式で優勝を争う。NBAの場合、決勝以外のすべての試合が公式戦の成績として反映される

サッカーのワールドカップサッカーは、約100年の歴史を経て、オリンピックと並ぶ世界最高峰のスポーツイベントとして地位を築いている。それに比べれば、WBCは誕生から20年とまだ若い大会である。野球という競技そのもののグローバルな普及という点でも、強豪が北米・中南米・東アジアに集中し、欧州やアフリカでの基盤は弱い。それでも、少なくとも「選手が出たいと願い、代表入りが誇りになる大会」には到達した。20年目の国際大会として、その歩みは順調だと言っていい。

アメリカは本気になった。しかし、"完全に本気"になるには、まだ条件が足りない。その鍵を、またしても握っているのは――侍ジャパンかもしれない。