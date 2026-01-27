いまに伝わる、日本の「村の掟」驚きの実態…命令ひとつで村人全員が「生神様」詣りをしたウラの理由

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

人間の心や魂は、生きている間も同時に方々に存在できる

津波避難の教訓譚「稲むらの火」に援用された八雲の「生神様（いきがみさま）」は、ほんらいは表題どおり、人を神に祀る風習をめぐる物語だった。

だが私は神になることはできない。なぜなら今は十九世紀だからである。それに自分の体の中に神様が宿っていない限り、誰も神様の感覚の性質を真に感得することはできない。肉体の中に神様は宿っているのだろうか。多分――僻遠（へきえん）の地では一人か二人、そうした神様がいるのかもしれない。すくなくとも昔は生神様というものがいた。 （「生神様」平川祐弘訳、『日本の心』平川祐弘編、講談社学術文庫、1990年）

大津波のあと、生活が多少楽になってからも、濱口五兵衛（安政東南海地震津波の際、村人たちに危険を知らせるため、収獲間近だった自分の家の稲むらに火を放ち、村人を救った人物）にたいする恩義を人びとは忘れなかった。

五兵衛を金持ちにすることは村人にはできなかったが、村人には五兵衛の魂は神ながらのものに思えた。

村が再建されたとき、五兵衛の御霊（みたま）のために村人は神社を建て、その正面の上に「濱口大明神」と漢字を金文字で記した額を掲げた。村人たちは、そこでお供え物を捧げ、お祈りを唱えて濱口五兵衛を崇め、尊んだ。

私は自分の友人の日本の哲学者にいったいどうしてお百姓が濱口五兵衛の霊魂と生身（いきみ）の肉体がそれぞれ別の場所にいることを理屈の上で信じることができるのか尋ねてみた。それから濱口の存命中お百姓が崇（あが）め尊んだのは濱口の数ある魂のうちの一つに過ぎないのか、またその魂はお百姓の敬意を受けるために特に他から離れて来たとお百姓が考えているのかどうかを質（ただ）した。友人は答えた。「お百姓は人間の心とか魂とかは、生きている間でも、同じ瞬間に同時に方々に存在できると思っているようですよ。……こうした考え方は、もちろん、霊魂についての西洋流の考え方とはずいぶん違うんでしょうが」「もっと合理的なものとお考えですか？」と私は悪戯気（いたずらげ）を出してたずねた。「そうですね」と彼は仏教徒らしい微笑を浮かべて答えた。「もし万人の心は一なり、という教義を受入れるなら、日本の百姓の考え方は少なくとも多少は真理らしいものを含んでいるように見えましょうな。皆さん方の西洋流の霊魂の観念についてだと、もしかするとそれだけのことは言えないかもしれませんよ」 （同前）

「生神様」は村落共同体における相互扶助を扱った作品でもあった。

村落共同体における相互扶助――村を守るために厳守すべき義務

明治以前の日本の多くの村には、法律と同等の力をもった慣習があった。こうした慣習は、「年の功」と呼ばれる年老いた人びとの、社会的経験にもとづいていた。地方や地域によって細部に違いはあったが、その慣習によって規制されていた。その慣習のおかげで平和が保たれ、その慣習の力で、人びとのあいだではお互いに相互扶助がおこなわれた。

天災や危急の場合に相互扶助する義務は、あらゆる村の義務のなかでいちばん厳守しなければならぬ義務であった。とくに火事の場合には、だれもが全力をあげて直ちに消火に駆けつけることが定めで、子どもといえどもこの義務を免除されることはなかった。その義務を怠るようなことがあれば、許すべからざる怠慢とみなされた。

相互扶助の義務は、宗教的な事柄にまでおよんでいた。病人や不幸な人が出たとき、頼まれたならばだれもが神々の御加護を祈らなければならなかった。急病人が出ると千度詣（まい）りをするよう村民全体に命令が下され、村人たちはみな、お宮に急いで集まることになっていた。その途中によろけたり、つまずいたりしてはいけない。千度詣りの最中に一遍でもしくじると、それは病人にとっては不幸を意味すると信じられたからである。

村落共同体における相互扶助は、人びとの迷信をも取りこんで持続してきた。近代化の過程でこうした民俗的紐帯（ちゅうたい）への依存は、どこかで相対化されるべきものではあったが、八雲は日本人の特質として取りだしているのである。

【ばけばけ】多くの人が知らない、日本人が伝染病の「疫病神」にまで感謝を捧げていた「意外すぎる事実」