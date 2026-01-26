ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

家づくりで間取りを考える際、「トイレの広さ」をどうするか悩む人も少なくないかもしれません。3年前に家を建てた日刊住まいライターは、以前の住まいで狭いトイレに苦労したことから、新居ではトイレの広さを優先。結果、大正解だったそう。今回、トイレにまつわるストレスがゼロになり、来客も感動する「1.5畳トイレ」で、筆者がこだわったポイントを詳しく語ります。

以前の家のトイレは「不満だらけ」だった…

筆者は夫婦と5歳の長男、2歳の次男の4人家族です。約3年前に地元工務店で、2階建ての注文住宅を建てました。

以前は、長男が2歳になるまで家族3人でのアパート住まい。長男が生まれてからというもの、住居の狭さに不便を感じる日々を過ごしていました。

不満を感じた例の1つが、「1畳に満たない狭いトイレ」です。便器の後方にあった収納棚にはペーパーが4つ程度しか入らず、補充しても、またすぐに補充が必要になり、手間がかかりました。

また、長男の補助便座を置くスペースが狭かったのも不満でした。便器と壁の間の狭い空間しかなかったのです。身体をかがめて、奥に置いた補助便座を取るのはとても窮屈に感じていました。

この経験から、家づくりの際には「暮らしがラクになる、広いトイレにしたい」と心に決め、工務店との打ち合わせを進めました。1畳トイレが一般的ななか、トイレの広さは1.5畳を確保したのです。

ここからは、筆者が新居のトイレで「こだわったポイント」を紹介します。

1：大容量の収納棚を設置

わが家の1.5畳トイレで一番こだわったのは、「大容量の収納棚」です。

なにがいいかというと、トイレットペーパーを購入したら、袋のまますっぽり納められる、ということ。以前は別の場所に保管し、わざわざ小分けして移動させていたので、手間が一気に省けました。

また、収納棚はトイレに座っても手が届く位置にあります。うっかりペーパーホルダーが空になってしまっても、すぐに補充ができる点も便利です。

●手洗い器は設置しなかった

なお、このような収納棚には手洗い器を設置することが多いのですが、ズボラ主婦である筆者は手洗い器の設置をやめました。

理由は水回りの掃除を省きたかったからです。手洗い器がないおかげで、棚内部に排水管がないため、ペーパー以外のトイレ用品もたっぷり収納ができます。

トイレのあとの手洗いは、扉をあけてすぐの場所に洗面所があるので、不便はありません。

2：子のトイレ介助がラクになる収納設計

トイレの奥まである収納棚には、子ども用の補助便座を置くスペースもあります。

以前は腰をかがめていた補助便座の取り出し動作も、収納棚の上に置くことで、立ったままでも手が届き、大変スムーズに。また、床置きしないことで、トイレの床掃除もラクになりました。

さらに、子どものための踏み台も大きいサイズをチョイスしましたが、トイレが広いおかげで、圧迫感がありません。写真にある大きい踏み台は、子どもにとって安定感があります。

ちなみに、踏み台は大人が使っても、前傾姿勢を取りやすいメリットがあります。トイレにまつわるストレスが限りなくゼロになりました。

3：白を基調にして「閉塞感ゼロ」の空間に

筆者の家づくりのテーマは「リゾートにあるホテルのような家」です。とくに1階のトイレは来客の使用を考慮し、清潔感や高級感がある空間を目指しました。

そのため、便器、クッションフロア、壁紙、収納棚、ゴミ箱などの小物にいたるまで、白で統一。アクセントとして選んだレンガ調の壁紙も気に入っています。

このコーディネートとの相乗効果もあり、閉塞感のないトイレが完成。家を訪れた来客からも「ホテルのようなトイレ」と褒められる空間になりました。

アパート暮らしのときに感じたわずらわしさを解消すべく、家づくりではトイレにもこだわりました。間取りを検討する際、「トイレにスペースを割くのはもったいないかも…」と悩みましたが、広さを優先して正解だったと感じています。