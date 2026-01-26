2月3日は節分です。



これに合わせて今、那賀町のもみじ川温泉では、ちょっと変わった「恵方巻」の予約を受け付けています。



どんな「恵方巻」なのか、取材しました。

（豊成アナウンサー）

「節分といえば、やはり恵方巻ですよね」

「今年の恵方は、南南東のやや南！みなさんは今年の恵方巻の準備もうしましたか？」

「那賀町のもみじ川温泉では、地元のあるものを使った恵方巻を販売しているということで、さっそく行ってみましょう」

「こちらに、恵方巻があると聞いてきたのですが、どんな恵方巻ですか？」

（もみじ川温泉・武市卓之 支配人）

「ジビエ肉を使った恵方巻を準備しています」

「イノシシ肉とか鹿肉を、いろんな人に知ってもらいたいというのがきっかけですね」

那賀町のもみじ川温泉では、地元のジビエをPRしようと、2018年からジビエを使った恵方巻の販売を行っています。

過去には、鹿と牛の合いびき肉を使ったカツバーグ巻や、イノシシ肉を使った韓国風キンパ巻など、様々な恵方巻を販売してきました。



2026年は？

（もみじ川温泉・武市卓之 支配人）

「イノシシ肉を使った、イノシシの生姜焼き巻という味付けて出しています」

甘辛ソースで生姜焼き風に味付けしたイノシシ肉を、レタスやキャベツなどの野菜と巻いて。



隠し味に、木頭ゆずの柚子胡椒。

（豊成アナウンサー）

「ではいただきます」

（豊成アナウンサー）

「イノシシ肉、脂がのっていて美味しい」

「味付けが甘辛いソースなんですけど、ショウガがしっかり効いていて、ジビエ特有のにおいがあるかなというイメージだったが、全くない」

「木頭ゆずの柚子胡椒がいいアクセントになっています。さわやかな香りと、ピリッと感がいいですね」

（豊成アナウンサー）

「では、せっかくなので恵方巻を切らずに、そして今年の恵方・南南東を向いて、いただきます」

（豊成アナウンサー）

「とっても美味しかったです。恵方巻食べられたので、いいことあるじゃなと信じて頑張っていきたいです」

そのほか2026年は、町内産のアメゴを使った「いい那賀巻」など、全6種類を用意しています！

（もみじ川温泉・武市卓之 支配人）

「ジビエ肉は意外と美味しいんだよと、いうこと知ってもらって。食べる機会を増やしてもらえたら」

もみじ川温泉の恵方巻は、すべて予約制です。



予約は電話、メール、または店頭で1月31日まで受け付けているということです。