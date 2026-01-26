忙しい日にも頼れるつくりおきおかず。今回は料理研究家の市瀬悦子さんに、忙しい日でも手軽につくれる「鶏と白菜のオイスター春雨煮」のレシピを教えてもらいました。鶏のうま味とオイスターソースのコクが春雨に絡み、白菜の甘みが引き立つ味わい。2〜3日保存ができるので、時間があるときにつくっておくと助かる一品です。

ごろっとお肉とピリ辛風味で、ビールにも合う！

オイスターソースのコクでお店に負けない本格味に！

【写真】春雨はいちばん下に入れるのがコツ

「忙しい日にも頼れる自家製ミールキットで帰宅後すぐに主菜が完成。春雨はいちばん下に乾麺のまま入れてうま味を吸収！」（市瀬さん、以下同）

●鶏と白菜のオイスター春雨煮

【材料（4人分）】

鶏モモ肉 2枚（500g）

白菜 小1／4個（500g）

春雨（乾燥） 40g

A［ニンニク（すりおろす）1かけ 赤唐辛子（種を除いたもの）1本 オイスターソース大さじ3 しょうゆ、酒各大さじ1 塩、ゴマ油各少し］

B［片栗粉、水各大さじ1］



●つくり方

（1） 白菜は芯と葉に分け、芯をひと口大に切り、葉を大きめのひと口大に切る。鶏肉はひと口大に切る。

（2） ジッパーつき保存袋に（1）の白菜を入れて口を閉じる。別のジッパーつき保存袋にAを入れて混ぜ、（1）の鶏肉を加えてもみ込み、空気を抜いて口を閉じる。

つくりおきの“神ラクキット”が完成！ この状態で2〜3日冷蔵保存可能。

「春雨も使う量をラップで包んでおけば、つくるときにラクできちゃいます」

※ 当日つくる場合は、鶏肉に調味料をもみ込んだら、すぐに加熱してOK。

（3） フライパンに春雨、（2）の白菜の順で重ねて広げ入れ、（2）の鶏肉を漬けダレごとのせる。フライパンの縁から水1と1／4カップ（分量外）を注ぎ、強火で熱する。煮立ったらフタをして、弱めの中火にして15分ほど蒸し煮にする。

（4） （3）にBを混ぜてから回し入れる。全体を混ぜながら、とろみをつける。

［1人分321kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです