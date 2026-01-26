DeNA¡¢Á°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡µåÃÄÈ¯É½¡ÖÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡×
Ìîµå¿¶¶½¤äÃÏ°è³èÆ°¤Ë½¾»ö¡Ä¹ñÆâ³°¤Î»ë»¡¤âÍ½Äê
¡¡DeNA¤Ï26Æü¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»°±ºÂçÊå»á¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡È¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤ÇºÆ¤ÓµåÃÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»°±º»á¤Ïº£µ¨¤«¤é¡¢Ìîµå¤ÎÉáµÚ¿¶¶½³èÆ°¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîµåÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌîµå»ë»¡¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆàÎÉ¡¦¹âÅÄ¾¦¹â¤«¤é1991Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç²£ÉÍÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»°±º»á¤Ï¡¢¥×¥í25Ç¯´Ö¤ò²£ÉÍ°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÄÌ»»535»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢172¾¡184ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.60¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£2021Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄÂàÇ¤¤«¤é´Ö¤òÃÖ¤«¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ÇµåÃÄ¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¤Î³¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥è¥í¥·¥¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë