»²À¯ÅÞ¤ÎÎëÌÚÆØÁ°½°±¡µÄ°÷¤ÎÎ¥ÅÞ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÈÎëÌÚ»áËÜ¿Í¤Î¼çÄ¥¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ»á¤ÏÎ©¤Î¸¶¸ý°ìÇîÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬Î©¤Á¾å¤²¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿·ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×5¿Í½¸¤Þ¤êÀ¯ÅÞÍ×·ï¥¯¥ê¥¢¤Ø
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶¸ý»á¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞÎ©¤Á¾å¤²Êó¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
½°±¡²ò»¶Ä¾Á°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬¹çÎ®¤·¤Æ·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò¤á¤°¤ê¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¸¶¸ý»á¡£
ÃæÆ»¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¿·ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡×¤È¹çÎ®¤·¡¢¿·ÅÞÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¤ÎÊ¿´äÀ¬¼ù»á¡¢¸µÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÃÝ¾åÍµ»Ò»á¡¢¤½¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¤ÎÎëÌÚÆØ»á¤Î3¿Í¤ÎÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬¹çÎ®¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷5Ì¾¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»²À¯ÅÞ´´»öÄ¹·óÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Î°ÂÆ£Íµ»á¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢X¤Ç¡ÖÎëÌÚÆØ»á¤ÎÎ¥ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õÊó¹ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤â·ù¤¬¤é¤»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¤Á¤ó¤È¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼êÂ³¤¾å¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¤ËÎëÌÚ»á¤ÎÈë½ñA¤¬¡ÖËÜÅÞ½êÄê¤Î½ñ¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎëÌÚ»á¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¡×¤ò»ý»²¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤ÎÊÌ¤ÎÈë½ñB¤¬ÅÞ¤Î½êÄê¤Î½ñ¼°¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£Èë½ñA¤¬ÎëÌÚ»á¤Î½ðÌ¾¤òÂåÉ®¤·¡¢Èë½ñB¤¬¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î»öÌ³½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èë½ñB¤ÏÄ¾ÀÜÎëÌÚ»á¤«¤éÎ¥ÅÞÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÆ£»á¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ¤È¤¤¤¦½ÅÂç»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÎëÌÚ»áËÜ¿Í¤ËÎ¥ÅÞ°Õ»×¤Î³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èë½ñB¤¬Á÷ÉÕ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÆ£»á¤Ï¡Ö¼êÂ³¤¤Î¿Ê¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿Î¥ÅÞÆÏ¤Î½ðÌ¾¤¬ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âËÜÆüÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÀÃ«»öÌ³½ê¤Ë¤¢¤ëÎ¥ÅÞÆÏ¤ÏÀµ¼°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ÎëÌÚ»á¤«¤é¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¥ÅÞÆÏ¤Ï»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Äó½Ð¤ò»Ø¼¨¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»ä¤Î°Õ¸þ¡×
°ìÊý¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö½êÄê¤Î½ñ¼°¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¤âÄ¾É®¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¥ó¥³¤â²¡°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÄ¾É®¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤éÉ®À×¤Ç¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö»²À¯ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤Æ23Æü¤Î²ò»¶Æü¤Þ¤Ç¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¡¢23Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÈë½ñ¤ËÎ¥ÅÞ¤Î°Õ¸þ¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤Ï»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Äó½Ð¤ò»Ø¼¨¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»ä¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢°ÂÆ£»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Öµ®Êý¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÄ¾ÀÜ¤½¤Î°Õ»×¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§Ãæ¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤ÏÎ¥ÅÞ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£³èÆ°¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¥ÅÞ¼êÂ³¤¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¸ý»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ï¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤â¹Ö»Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Î±þ±ç¤âÄ¶ÅÞÇÉ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¿·ÅÞ¤Ç¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢½ËÊ¡¤è¤ê·üÇ°¤Ç¤¹¤«¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»²À¯ÅÞ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤â°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÃ«»á¤Ï°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤¿»º·Ð¿·Ê¹¤Îµ»ö¤òX¤Ç°úÍÑ¤·¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Î»ä¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï°§»¢°ì¤Ä¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é¼¿¦¤ò´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Î±¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¥±¥¸¥á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤ÄÄ»À×¤òÂù¤µ¤º¡£°Ê¾å¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×