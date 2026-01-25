妻リサさんはTikTokのフォロワー130万人

広島の小園海斗内野手が24日までに自身のインスタグラムを更新し、モデルを務める妻・リサさんとの結婚5周年を報告した。日頃の感謝を綴ったストレートなメッセージに、ファンから大きな反響が寄せられている。

これまでの時間を「長いようであっという間の5年」と振り返った小園。「いつも本当にお世話になってます、ありがとう」と、多忙な活動の傍らで自身を支え続ける妻へ直球の感謝を告白した。今や広島の看板打者となった若きリーダーが、1人の夫としての素顔を見せた。

小園は「まだまだ人生長いですがサポートよろしくです。今年も家族みんなで駆け上がるぞー」と、さらなる飛躍を宣言。添えられた仲睦まじいショットからは、公私ともに充実した時間を積み重ねてきた夫婦の絆が滲み出ている。

この投稿にフォロワーからは「素敵すぎる！おめでとうございます」「いつも笑顔が素敵ですね！」「小園夫妻、ずっと応援しています」「理想の夫婦すぎる！」「いつまでもラブラブで」と祝福の声が殺到した。（Full-Count編集部）