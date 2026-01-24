ナイキが開催したトークショーに出演

ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキジャパンが開催した「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。トークショーでは生活に欠かせない“アイテム”に関する意外な事実を明かした。

ナイキ原宿店で行われたイベントに登場した山本は、MCを務めた元日本ハムの杉谷拳士氏と小気味良いトークを展開。故郷である岡山県備前市の話になった際、山本は地元特産品でもある「備前焼」をPRした。「友達のお父さんも備前焼作家さんだったり、それくらい身近にあるので」と、成長に寄り添い続けた“必需品”だったと語った。

「オフシーズンもよく（備前焼を）作らせてもらったり。すごく集中できますし作品にもなるので。（完成した茶碗で）よくご飯を食べています」と、自作の茶碗を愛用していることも告白。これには杉谷氏も「自分で作るの!?」と驚きを隠せない様子だった。

昨年3月には大谷翔平投手が自身のインスタグラムで、山本からプレゼントされた備前焼の写真を公開しており、山本の腕前は折り紙付き。活躍の場を日本から米国に移しても、岡山県備前市の“誇り”を大切にするスタンスに変化はないようだ。（Full-Count編集部）