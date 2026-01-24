短時間で多数の男性と関係を持つ「グループ・チャレンジ」という過激コンテンツで知られるイギリスのお騒がせインフルエンサーのリリー・フィリップス（24）。

【写真を見る】「これが“事後”よ」批判が殺到した、メイクがドロドロに崩れ、ベタついた髪をいじる様子

会員制アダルトサイト「OnlyFans」で過激な有料コンテンツを販売している彼女は、"2026年初"となるグループ・チャレンジの「ビフォー・アフター」動画をSNSで公開。ネット上は「あまりにも生々しい」「悪臭が漂ってきそうだ」とドン引きする声が続出している。

問題の動画は、リリー本人や、相手を務めた男性たちのInstagramやTikTokの公式アカウントで立て続けに投稿された。行為前後の落差を見せる「ビフォー・アフター」は、彼女にとって定番の手法だ。

これまでもトラック運転手を複数人相手にした後の「彼らは本当に裏切らないわ」と消耗しきった姿や、"オーストラリアで最も性に活発な女性"の異名を持つアニー・ナイト（26）と挑んだ行為後のぐったりした姿を公開。また「拭うことなく次から次へと受け入れた。ベルトコンベアーのようにね」といった発言でも、たびたび物議を醸してきた。

今回の動画は、これらを上回る衝撃的な内容だったといえる。

「これが"破壊"される前の私」

リリーがInstagramに公開した今回の「ビフォー」動画では、スーツ姿の3人の男性にベッドの上で囲まれたガウン姿の彼女が、カメラに向かって「これが"トレイン"される前の私」と微笑みを浮かべながら淡々と説明。「トレイン」とは直訳すれば電車だが、スラングでは1人の女性と複数の男性による行為を指す隠語だ。

そして映像は「アフター」へ切り替わる。「これが"事後"よ。人一倍疲れ果てている人もいるわ」と、タオルを腰に巻いた男性たちが彼女に熱い視線を向けるのを横目に、彼女は余裕すら感じさせる表情を浮かべている。大きく見開いた男性の目は興奮を湛えているが、雰囲気は気怠そうだ。

だが、ネット上を騒然とさせたのはTikTokに投稿された別の動画だった。

ガウンを羽織り、ホテルの廊下と思しき場所でスーツ姿の男たちに囲まれ、髪を弄られているリリーが、にっこり微笑みながら「これが"破壊"される前の私」と語る。ここまではお決まりの流れだ。

しかし、続く「アフター」映像は、メイクがドロドロに崩れ、見るからにベタついた髪をいじりながら、彼女はカメラに向かって「見た目は結構いい感じでしょ？ でも、においはあまりよくないわ」と言い放った。これらビフォーアフター動画は予告であり、本編はOnlyFans、もしくはManyVidsやPornBoxといったサイトで販売されるといった流れだ。

英メディア「The Tab」は、行為による汚れまでも"予告コンテンツ"にする姿勢について、「頼んでもないインサイト（内部暴露）」だと皮肉たっぷりに報じている。

「12時間で1057人と行為する」ボニー・ブルー（26）と仲間割れ

リリーがここまでする理由は、至ってシンプル。莫大な金になるからである。彼女は過去に「1日で101人と行為した」チャレンジで「OnlyFans」のスターダムにのし上がった。その後も、次は300人、さらには1000人規模という数字を目標に掲げ、有料会員数を伸ばしてきた。

そこで稼いだ収入で、ロンドンの高級住宅街チェルシーのマンションやダービーの家を購入。さらに150万ポンド（約3億円）の豪邸購入も検討していると報じられたこともある。

こうした過激な「グループ・チャレンジ」路線が話題を呼ぶようになった背景には、同じOnlyFansクリエーターであるボニー・ブルー（26）の存在がある。ボニーは2025年1月、「12時間で1057人と行為する」という桁外れの挑戦を大々的に発表し、一躍このジャンルの象徴的存在となった。

かつてリリーとボニーは、同じ界隈で活動する仲間として共に動画制作やイベント出演をする仲間だった。しかしボニーは、自分が考案した「短時間でどれだけ多くの男性と行為できるか」企画を、リリーがパクったとして公然と批判。その後、2人が関わることはほとんどなくなった。

ファンの間では、桁違いの人数を相手にした企画でこのジャンルを切り開いたボニーは「パイオニア」。一方のリリーは「第二のボニー・ブルー」に過ぎないという見方も強い。

キリスト教の再洗礼を受けて話題に

実は彼女、先日キリスト教の再洗礼を受けたことを明かし、「清め」と「汚れ」の落差でも話題を呼んだばかりだ。

数字と注目を求め続ける過激さの先にあるのは、新記録か、それとも破滅か。2026年も彼女の炎上は続きそうだ。