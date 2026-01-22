380²¯±ß¥¿¥Ã¥«¡¼ÆþÃÄ¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È23¡É¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¡×
¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÇØÈÖ¹æ30¢ª23¤òÁªÂò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò·Ð¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå2°Ì¡£2¡¢3Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¸¢Íø¤âÉÕ¤¯¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ê¤éÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¿¿¿·¤·¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2020Ç¯¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈÖ¹æ¤È¤¢¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¡£¿·¤¿¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö23¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥ê¡¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö23¡×¤ÎÌöÆ°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¡Ö23¤Æ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡©¡¡¤¢¤ì¡©¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÈÖ¹æ°ú¤·Ñ¤°¤ó¤ä¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÈÖ¹æ¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤«¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡ÈÁ°Ç¤¼Ô¡É¤Îµî½¢¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó27²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½µ±¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢138»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.199¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.637¡¢WAR-0.7¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂàÃÄ¡£1·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÆ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒÀè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë