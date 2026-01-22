ダイエットに苦戦していた頃から一転、マイナス25kgの減量に成功したねこくらりえさん。ここではりえさん流の「やせるレシピ」を教えてもらいました。栄養バランスが整っていて、おいしいのに太りにくい丼物。AI食事管理アプリ「あすけん」が解説するポイントも紹介します。

PFCバランスとは

1日の摂取エネルギー（カロリー）に対して、タンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）のエネルギーが占める割合を表したもの。1日の理想的なバランスは、タンパク質13〜20％（18歳〜50歳）、脂質20〜30％、炭水化物50〜65％とされています。

高タンパク・低脂質のねこくら式レシピに1食置き換えると自然とPFCバランスが整いやすくなります。

鶏モモ肉も皮を取れば低カロリー

「根菜で野菜をたっぷりとれます。しっかりかんでゆっくり食べることで、腹もちもよく、ダイエット効果も」（ねこくらさん）

●鶏モモ肉と根菜の黒酢炒め丼

【材料（1人分）】

鶏モモ肉（皮なし）　100g
ゴボウ（斜め薄切りにして水にさらす）、ニンジン（細切り）　各30g
酒、片栗粉、ゴマ油　各小さじ1
塩　ひとつまみ
キャベツ（ざく切り）　1枚（約50g）
長ネギ（斜め切り）　20g
A［めんつゆ（3倍濃縮）、黒酢（なければ普通の酢）各大さじ1　オリゴ糖（なければ砂糖）小さじ1］
ご飯　150g
七味唐辛子　適量

【つくり方】

（1）　鶏肉は余分な脂肪を除きひと口大に切り、酒、塩をふってなじませ、片栗粉をまぶす。

（2）　フライパンにゴマ油を熱し、野菜を中火で1分炒める。

（3）　（2）に（1）の鶏肉を加え、フタをして2分半、ひっくり返してもう2分半加熱する。

（4）　（3）に［A］を加え、汁気がうっすら残る程度まで炒め煮にする。

（5）　器にご飯を盛り、（4）をのせ、七味唐辛子をたっぷりふる。

［1人分480kcal　P（タンパク質）25g／F（脂質）10g／C（炭水化物）78g］

 

＜あすけん・ポイント！＞

鶏肉の皮や脂肪を取り除くことで脂質が減らせて、PFCバランスを整えるのに役立ちます。皮と余分な脂を取れば、胸肉と同じくらいのカロリーに。

オリゴ糖は砂糖より低カロリーで善玉菌のエサに。黒酢は料理にうま味とコクが出ます。

※  計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです