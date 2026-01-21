µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×MC¤Ë¡ªÍýÁÛ¤Î¥¥¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Æ¤ÎÀäÄº´ü¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯¥â¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü(½Ë)22»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢YOU¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éMC¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó(timelesz)¤Ë¤è¤ë¡¢°Ï¤ß¼èºà¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó(timelesz)
¢£timelesz¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÈºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤«¤é¡ÈºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡É¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎMC¿Ø¤Ë°Õ¸«¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤·¤¿¡È¶î¤±°ú¤¤ÎÀäÌ¯¤Ê±öÇß¡É¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÚµÆÃÓ¡Û¥â¥Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥â¥Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈËÜÌ¿¤Î¿Í¤Ë¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤Ë±Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£µÕ¤ËÀ¿¼Â¤¹¤®¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¥â¥Æ¤Ê¤¯¤ÆÃ¦Íî¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î±öÇß¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¤È¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç¶î¤±°ú¤¤ò¤¹¤ëÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ÆµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¹Êó¤è¤êÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ötimelesz¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚµÆÃÓ¡Û¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ¯²¼¤Î3¿Í¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¶¤¬1°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬timelesz¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤·¡¢°¦ÁÛ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢YOU¤µ¤ó¤ÈÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¡¢²ñ¾ì¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
¢£µÆÃÓÉ÷Ëá¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¼·¡¤ê
Â³¤¤¤ÆÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤¿»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬¡ÖÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡Ú¤»¤¤¤ä¡ÛÃæ1¤Î¤È¤¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤¼¤ó¤¼¤ó瘦¤»¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ï¤ê¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤í¤ÏHey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷·¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£Â¾¹»¤Ç¤â±½¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤«¤é¡ÖÈ¬²µ½÷¸÷·¯¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì²ó¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÅÏÃ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¥â¥Æ´ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿ô¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤¬ºÇ¹âµÏ¿¤Ç¡£°ìÎ³¤À¤±¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í¤È¤«¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢100¸Ä°Ê¾å¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ«¡Û»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤È¤«¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¶µ¼¼¤Þ¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£½÷¤Î»Ò¤«¤é¤â¼ã´³¥â¥Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢±ó¤¯¤«¤é¡Ö¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ä¤â¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤«¤é¤â¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸»þÂå¡¢Ã«¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤Ê¤«¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁÌ¤ê¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤¬ºÇ¤â¥â¥Æ¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÚµÆÃÓ¡ÛËÍ¤ÏÃæ¹â¤ÈÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤í¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¾®³ØÀ¸»þÂå¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®5¡¢6¤Î¤³¤í¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¾®³ØÀ¸¤À¤È¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¡¹¤·¤¯¥â¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤ì¤È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤ÏºÇ¹â¤Ç10¸Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤âËÜÌ¿¤Î¥Á¥ç¥³¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸¡¹¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë3¼Ô¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢YOU¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¥â¥Æ´ü¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÚYOU¡Û»ä¤Ï°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó72ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÐ¤ÇÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ï·¿Í²ñ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬½çÈÖ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¥¥¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÏÃ¤¹Î®¤ì¤Ë¡£
¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Þ¥ë¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿åÊÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¡£²¶¤â¥Þ¥ë¥¿¤Î¿åÊÕ¤Ç¥¥¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï²È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤«¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤é¥®¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤ÆYOU¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¸¼´Ø¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë·Þ¤¨¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¡¢¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡É¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÁê¼ê¤¬·¤¤òÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¤è¤í¤±¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¡¢¤Ö¤Ä¤«¤êÁêËÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¥¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡È¿åÃæ¡É¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢MC¿Ø¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¥¤¥ë¥«¤È¥¥¹¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¥×¡¼¥ë¤È¤«¤Ç¥¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¥×¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯³¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿åÊÕ¤Ë½÷¤Î»Ò¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡£Éâ¤ÎØ¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü(½Ë)22»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£