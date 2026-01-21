【スシロー×「チェゴシム」 コラボ限定クリアポーチ付きソフトドリンク】 販売期間：1月21日～ 完売次第終了 価格：1,240円～ ※店舗によって価格が異なる

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、CHOCOLATE Inc.が日本展開するキャラクター「チェゴシム」とのコラボキャンペーンを1月14日より実施中。今回、1月21日より新たに「コラボ限定クリアポーチ付きソフトドリンク」が発売される。価格は1,240円～（店舗によって価格が異なる）。

1月14日より販売されていたマスコット付きソフトドリンクに続き、本日1月21日よりクリアポーチ付きソフトドリンクが登場。クリアポーチはカラー・絵柄違いの全4種で、それぞれキャラクター「チェゴシム」たちがかわいくデザインされている。

また、同日より魚捌き系YouTuber・きまぐれクックさん監修のコラボ商品も数量限定で発売。「煮切り醤油漬けびん長オクラのせ」といった創作すし3種が登場する。

チェゴシムコラボ限定クリアポーチ付き ソフトドリンク

価格：1,240円～

販売期間：1月21日～ コラボ限定クリアポーチの手配総数3.4万個分が完売次第終了

対象ドリンク：ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）

クリアポーチは全4種

それぞれデザインが異なるミニチャーム付き

ファスナーで開け閉めできる仕様

ブラインドパッケージで提供されるため、どのデザインがもらえるかは開けてからのお楽しみだ

スシロー×きまぐれクック コラボ商品

販売期間：1月21日～

「煮切り醤油漬けびん長オクラのせ」 価格：120円～ 販売期間：1月21日～販売予定総数111万食が完売次第終了

「煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ」 価格：120円～ 販売期間：1月21日～販売予定総数133万食が完売次第終了

「天然〆さば梅おろしのせ」 価格：180円～ 販売期間：1月21日～販売予定総数108万食が完売次第終了

(C)choigosim