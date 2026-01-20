高知で自主トレ中の金丸夢斗＆森翔平に強力な援軍

中日の2年目、金丸夢斗投手の高知での自主トレが20日に公開された。有望株として飛躍が期待される左腕の写真や動画が球団SNSにも多数公開されたが、意外な“大物”が友情出演を果たしていることが話題を集めている。

まさかの夢の共演となった。金丸は広島の森翔平投手とともに高知で汗を流していたが、そこに合流したのが、同じ左腕として憧れの存在だったカブスの今永昇太投手だった。メジャーを席巻した「投げる哲学者」に対し、期待の若手左腕が弟子入りすることになった。

中日球団のSNSでは、ブルペンで投げ込む金丸や森を真剣な表情で見守り助言する姿や、カツオのオブジェを持った2人の背景で「すしざんまい」の社長のようなポーズを取る今永の様子が公開された。この様子にファンからは「後ろにいるの今永だよね!?」「待ってました！」「ついに中日の公式に今永先生が」「同じタイプの投手ですし、今永先生から盗めるところは全部盗みましょう！」と歓喜の声が殺到している。

今永は今オフ、クオリファイングオファー（QO）を受け入れ、1年2202万5000ドル（約34億8200万円）でカブス残留を決断。。勝負のメジャー3年目へ向けて調整を続ける中、他球団の若手の指導役を買って出た形に。新たに師弟関係となった3人の左腕の今季の活躍に注目が集まる。（Full-Count編集部）