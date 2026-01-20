筒香が7年ぶりにキャプテン復帰

DeNAは20日、筒香嘉智内野手が今季からキャプテンに就任することを発表した。2015年から2019年まで主将を務めており、今回が2度目の就任。ファンからは多くの期待の声が集まっている。

34歳の筒香は今季がNPB復帰3年目のシーズン。日米通算17年目と実績や経験は誰よりも豊富だ。「監督から指名いただき、大変光栄に感じています。キャプテンという立場にはなりますが、自分自身のやるべきことは変わりません。誰よりも勝つことへの執念を持ち、泥臭く戦い抜く覚悟です。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします」と決意表明した。

午後3時に発表された筒香の7年ぶりキャプテン復帰。ファンからは「えぇーツッツーがぁぁ キャプテンつっつーだぁ」「マジで驚いた！」「キャプテン復活とかあるんだ」「ぉぉおおお」「えまじ」「今オフ一番びっくりしてるかもしれない」「筒香キャプテン復活は激アツだよ」と驚いた様子。

昨季まで2年間キャプテンだった牧秀悟内野手は侍ジャパンに選出されており、シーズン開幕前にチームを離脱する。さらにチームの主軸打者、センターラインの二塁手と負担は大きい。「牧は今年のびのびと打ちまくってくれええ」「今後は少し気楽にやってほしい」「牧にはプレーに集中してもらった方がいい」などとコメントされた。（Full-Count編集部）