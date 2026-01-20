冬が旬の「白ネギ（長ネギ）」。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、焼くだけで手軽につくれる「白ネギのおひたし」レシピを教えてもらいました。白ネギは焼き目をつけて浸すだけ。火を通すことで甘みが引き立ち、トロッとした食感に変わります。副菜にもう一品ほしいときに、ぜひ試してみてください。

ゴマ油の香りが食欲そそる、「白ネギのおひたし」

今が旬の白ネギは鍋や炒めものもいいですが、素材の甘さをじっくり味わうなら、シンプルな食べ方もおすすめです。今回は、焼き目をつけてだしに浸すだけ。工程少なめでさっとつくれる、白ネギ（白い部分のみ使用）を使った副菜をご紹介します。

【写真】両面に焼き目をつける

おひたしに使用しないネギ上部の青いところは、細かく刻んでほかの料理に使用したり、煮込み料理の臭み消しとして活用するといいですよ。

●白ネギのおひたし

【材料】

白ネギ（白い部分） 2本

ゴマ油 大さじ1

A［水大さじ3 だしの素小さじ1/4 酒大さじ1 みりん大さじ1 しょうゆ小さじ2］



【つくり方】

（1） 白ネギの白い部分は5cm幅に切る。

（2） フライパンにゴマ油を熱し、ネギを並べる。焼き目がついたら裏返し、ふたをして弱火で2分ほど蒸し焼きにする。

（3） 両面に焼き色がついたら耐熱容器に取り出す。

（4） ネギを炒めたフライパンにAを入れてひと煮立ちさせ、ネギにかける。

（5） 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、味をなじませたら完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう