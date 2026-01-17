フライパンひとつで調理ができるレシピは、忙しくても食事を楽しみたい人にとって強い味方。今回は、料理研究家のきじまりゅうたさんに「フライパンミートパエリア」のつくり方を教えてもらいました。彩り豊かで華やかな見た目のパエリアは、おもてなしにもおすすめですよ！

鮮やかな見た目とニンニクの香りが食欲をそそる！

リピート必至！ ソーセージと鶏肉のうま味を吸った米が最高な一皿。

【写真】浸水いらずでお米を加熱できるから時短に

「フライパンは口径が広いから、具材を一気に入れて調理できるのもイイね」（きじまさん）

パエリアはお米の芯が残っているのが醍醐味（だいごみ）。浸水いらずで加熱できるから時短に！

●フライパンミートパエリア

【材料（4人分・直径26cmフライパン使用）】

米 2合（300g）

鶏モモから揚げ用肉 300g

ウインナソーセージ 1袋（6本）

ミニトマト 8個

ピーマン 2個

サラダ油 小さじ3

塩 少し

A［水1と3／4カップ しょうゆ小さじ1 塩小さじ2／3］

ニンニク（薄切り） 3かけ

粗びきコショウ（黒） 少し

レモン（くし形に切る） 1個



●つくり方

（1） 米はといでザルに上げ、水気をしっかりきる。ソーセージは3等分の斜め切りにする。ミニトマトはヘタを除いて横半分に切り、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を除く。

（2） フライパンにサラダ油小さじ1をひき、鶏肉を皮目を下にして並べ入れ、身側に塩をふる。中火で熱してこんがりと色づくまで焼き、上下を返して2分ほど焼き、一度取り出す。

（3） （2）のフライパンを中火で熱し、（1）のピーマンを外側を下にして並べ入れる。色づくまで2分ほど焼き、一度取り出す。

（4） （3）のフライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、（1）の米を入れて油がなじむまで炒める。Aを加えて混ぜ合わせ、（2）の鶏肉、（1）のソーセージ、ミニトマトとニンニクをのせる。フタをして煮立ったら、弱火にして水気がなくなるまで12分ほど炊く。火を止めて（3）のピーマンをのせ、再度フタをして5分ほどおく。コショウをふり、レモンを添える。

［1人分518kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです