ユズが大量にあったらぜひつくってほしい！ 「ユズ塩」のつくり方をご紹介します。「ユズ塩」は、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが毎年つくる、自家製調味料。つくり方と料理への使い方をレポートしてくれました。

毎年繰り返しつくる「ユズ塩」

ご近所さんのお庭で実った黄色いユズをいただきました。ありがとうございます。私は今年も「ユズ塩」づくりをします。

【写真】おいしい！ユズ塩・鶏つみれ鍋

塩ユズをここ数年つくっていますが、いろいろなお料理に使えるんです。料理からユズがほんのり香ると、上品に格上げされるように感じます。

「ユズ塩」は冷凍もできるので、年じゅうお料理にユズを使えるのがありがたい。

今年は今まででいちばん簡単なつくり方をしました。タネとヘタの部分以外、全部を使ってつくります。

冬は白菜もおいしいですよね。白菜を使う前に干すのもオススメです。ぎゅっと野菜のうま味が感じられます。

白菜はお塩と昆布、塩ユズを入れて浅漬けに。このシンプルな浅漬けも、干した白菜でつくるとおいしかったです。

ユズ塩は鶏のつみれにも合います！ 鶏のひき肉に、長芋、卵、片栗粉、ショウガのすりおろし、ここにユズ塩も入れて。ふんわりとした鶏のつみれ、ユズ塩がよく合います。

鶏肉を焼くときにつけて焼くのもおすすめですよ。

完成したユズ塩は1ビンだけ冷蔵庫、ほかは冷凍庫へ入れ、年じゅうを楽しんでいます。

●ユズ塩

【材料（つくりやすい分量）】

ユズ 500g

自然塩 50g



【つくり方】

（1） ユズを洗い、ヘタをとり、4等分に切り、タネをとる。

（2） タネをとってから重さを計り、ユズの1％分のお塩と一緒にミキサーにかける。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう