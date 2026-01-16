¶õÎÏ¶¯²½¤ÎDS¡ØNo4¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¸ø³«¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îµ¯¸»¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¡»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤â
¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸»¤Ë
DS¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ØNo4¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Æ¥¤¥é¡¼¥á¥¤¥ÉNo4¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÊTaylor made No4 Concept¡Ë¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶õÎÏ¥³¥ó¥»¥×¥È½é¸ø³«¡ÚDS¥Æ¥¤¥é¡¼¥á¥¤¥ÉNo4¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´14Ëç
¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢DS¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Æ¥¤¥é¡¼¥á¥¤¥ÉNo4¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù AUTOCAR
Äã¼Ö¹â¤«¤Ä¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥á¥È¥í¡¼¥º»á¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸øÆ»¸þ¤±¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥á¥È¥í¡¼¥º»á¤Ï¡Ö¸øÆ»¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎÌ»ºÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¾Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËNo4¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×
»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤²¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥È¥í¡¼¥º»á¤Ï¥ê¥Ã¥×¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢Äã¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¶Ë¤á¤Æ¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î³«È¯¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¡×¤Ç¡¢¡ÖDS¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£No8¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶õÎÏ³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î³«È¯¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥È¥í¡¼¥º»á¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï21ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤¡£10·î¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¤È²ñ¤¤¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¤³¤È¡¢DS¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤³¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡ØDS No4¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤È¤Æ¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÅª¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×