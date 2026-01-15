ÊÆ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹°÷¡¢ÊÝ°Â´±¤Ë¡Ö¥Ö¥¿¤Î³¨¡×»æ¥³¥Ã¥×¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í²ò¸Û¤Ë
ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤¢¤ëÅ¹°÷¤¬ÊÝ°Â´±¤Ë¥Ö¥¿¤òÉÁ¤¤¤¿»æ¥³¥Ã¥×¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆLA¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´ÊÝ°ÂÅö¶É¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹°÷¤¬´É³íÊÝ°Â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥¿¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ï³ºÅö¤ÎÅ¹°÷¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÊÝ°Â´±¤ÎA¤µ¤ó¤¬º£·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö16»þ´Ö¤Î¸òÂå¶ÐÌ³Ãæ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë¥Î¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥¿¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤ËÆü¤¬¤Ê°ìÆü¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÊô»Å¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤à¤·¤íÉÔ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤½¤Î¾ì¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ°ÂÅö¶É¤Ï12Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ö¥¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï·Ù»¡¤òÉî¿«¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¹Ô°Ù¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ²÷¤«¤ÄÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤òÀµ¼°¤ËÄóµ¯¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï13Æü¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¸Î°Õ¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ºÅö¤ÎÅ¹°÷¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥Ö¥¿¤Î³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Íµ¤¥ß¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ý¡¼¥¯¡ÊJohn Pork¡Ë¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÝ°Â´±¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ý¡¼¥¯¡×¤Ï²¾ÁÛ¤Î¥Ö¥¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ë¥Ö¥¿¤ÎÆ¬¤ò¹çÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£2018Ç¯¤«¤é¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥¿¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬¥ß¡¼¥à¡ÊÎ®¹Ô¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£ÍøÍÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³ºÅö¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÈÊÝ°ÂÅö¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£