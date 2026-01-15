¥É·³¤Î¶âËþÊä¶¯¤Ç¹¤¬¤ë³Êº¹¡¡Â¾µåÃÄ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¿¼¹ï¤Ê¡ÈÉé¤Î¹½Â¤¡É
¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¶âËþÊä¶¯¡É¤ËÂÐ¤·¡¢µå³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¸¥ª¶É¡ÖWFAN¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤äËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¤«¤½¸¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë³Êº¹¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¡¢Â¾µåÃÄ¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÊä¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇ¶¯¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¡¼¥È¥ó»á¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ°¤¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£¼ý±×ÌÌ¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¾¡Íø¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤¤°Ìò¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â±²´¬¤¯¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï»Ô¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£µå³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼êÊü¤·¤Ç¸½¾õ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÈà¤é¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¸»¡Ê»ñ¶âÎÏ¡Ë¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¸øÊ¿¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï²æ¡¹¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥È¥ó»á¤«¤éÂ¾µåÃÄ¤¬»ñ¶âÅêÆþ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÎÉ¤¤É½¸½¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö162»î¹ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ß³Ñ¤ËÀï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¡¢ÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÍ¤Î¡Ö¥é¥ó¥À¥àÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÆ¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¸ÂÄêÅª¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹½Â¤Åª¤Ê³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼êË¡¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤Ë¤·Â¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤òÊú¤«¤»Â³¤±¤ë¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î±¿±Ä¤Ç½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë