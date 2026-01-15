Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¤Î²ÚÆ»Å¸¡Ö¤¦¤À¤Ä¤ò¤¤¤±¤ë¡×¡¡µÈÅÄ²È½»Âð¤ÇÀ¸¤±¹þ¤ß¡ÚÆÁÅç¡Û
ËèÇ¯¹±Îã¤Î²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²ÚÆ»Å¸¡Ö¤¦¤À¤Ä¤ò¤¤¤±¤ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤â1·î18Æü¤«¤éÈþÇÏ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎµÈÅÄ²È½»Âð¤Ç¤Ï14Æü¡¢Ðñ²°ºê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¸¤±¹þ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÇÏ»ÔÏÆÄ®¤Î¡Ö¤¦¤À¤Ä¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¡×¡£
2026Ç¯¤â¡ÖµÈÅÄ²È½»Âð¡×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀµÈ¬³Ñ·Á¤Ë¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤¸¤ã¡¢ÂÊ±ß¤Ç¤¹¤è¡£Íñ·¿¤Ç¤¹¤è¡£¼·¡Ê³Ñ·Á¡Ë¤Ê¤Î¡©¡×
²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¤Î²ÚÆ»Å¸¡Ö¤¦¤À¤Ä¤ò¤¤¤±¤ë¡×¡£
1·î18Æü¤«¤é¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢14Æü¤ÏÄ«¤«¤éÂçË»¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ê¤ë¤À¤±½Å¤Í¤Æ¡¢½Å¤Í¤Æ¡¢ËÄÄ¥¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¡×
ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä»Ô¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤éÌó30¿Í¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤µ¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ»ý¤Ä¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¡ª¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁ´°÷¡¢Ðñ²°ºê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡×
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºîÉÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ªºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¤¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¡×
²Ú¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢40Ç¯°Ê¾å¤ÎÐñ²°ºê¤µ¤ó¤¬¡¢ÏÆÄ®¤Ç²ÚÆ»Å¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ï18²óÌÜ¡£
ÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ´¶³Ð¤ÈÁ¡ºÙ¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊºîÉ÷¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö20Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢2¤Ä¤ÈÆ±¤¸ºîÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢Åò¿å¤Î¤´¤È¤¯¡×
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÊ¬¤Ç¤Ê¤¤¡¢´Ñ¤¿¿Í¤¬´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÐñ²°ºê¤µ¤ó¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢Íõ¤Î¾¦¿Í¤È¤·¤Æºâ¤òÀ®¤·¤¿µÈÅÄÄ¾Ê¼±Ò¤Î²°Éß¤¬¡¢30¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤È¤«¤â¤¤¤¤¤Í¡¢¤Ç¤â¡¢¹õ¤¬Æþ¤ë¤È°Å¤¤¤è¤Í¡£¤ä¤á¤È¤³¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¡×
ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÃåÊª¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ºó¤ÈÃåÊª¤Î²«¿§¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï2025Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ä¤ë¤·¿÷¡¢¤³¤ì¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²Öºà¤ÏÁ´Éô¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î»ý¤Á´ó¤ê¡×
²ÚÆ»Å¸¡Ö¤¦¤À¤Ä¤ò¤¤¤±¤ë¡×¤Ï1·î18Æü¤«¤é2·îËö¤Þ¤Ç¡¢µÈÅÄ²È½»Âð¤Î¤Û¤«¡¢ÏÆÄ®·à¾ì¥ª¥Ç¥ª¥óºÂ¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈôÌö¡¢´õË¾¡¢³§¤¬¹¬¤»¤Ë¡£1Ç¯´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤«¤é¤Î¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×