³Ð¸ç¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿º«Ãî¿©¡¡¥»¥ß¡¦¥´¥¥Ö¥ê¡¦¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿©ÍÑ¤Îº«Ãî¡£¥»¥ß¡¢¥´¥¥Ö¥ê¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¡Ä¡Ä¤·¤«¤â¤¹¤Ù¤ÆËÜµ¤¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤ëÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Õ³°¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«
¡¡¼«ÈÎµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈ¾Í»û¥µ¥ó¥í¡¼¥É¾¦Å¹³¹¤«¤é°ìËÜÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥×¥é¥¶¥Ó¥ë¤ÎÎ¢¼ê¡£
¡¡¶ä¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿º«Ãî¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¡Öº«Ãî¿©¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍ¶¤¤Ê¸¶ç¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëº«Ãî¿©»ö¶È¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º«Ãî¿©¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ï¤È¤Æ¤âËÉÙ¡£º«Ãî¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥ì¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¥Æ¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¡×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï1000±ßÁ°¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«ÈÎµ¡¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ëº«Ãî¿©¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É®¼Ô¤Î½é¤á¤Æ¤Îº«Ãî¿©¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡£Ä¹Ìî¤Ø¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º²°¤ÎÇäÅ¹¤Ç»î¿©¤·¤¿¥¤¥Ê¥´¤ÎÄÑ¼Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤Æ¡×¤È¤»¤¬¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Èº«Ãî¿©¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¼«ÈÎµ¡¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ÏÁ´Éô»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î®ÀÐ¤Ë¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ß¡×¡Ö¥Ç¥å¥Ó¥¢¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥â¥ê¥´¥¥Ö¥ê¡Ë¡×¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æº«Ãî¿©¤Ï¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥È¥ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«ÈÎµ¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂ¾¤Î²ÙÊª¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÂÎÃæ¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¶²ÉÝ¤È¤È¤â¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢º«Ãî¤Î²èÁü¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ê¬²òÅù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÆÉ¤à¤Î¤ò¤³¤³¤Ç¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡º«Ãî¤¿¤Á¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¥»¥ß¤È¥Ç¥å¥Ó¥¢¤ÏÌµ½
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥»¥ß¡×¤«¤é¡£²Á³Ê¤Ï900±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤ÎÀ®Ê¬É½¤ò¸«¤ë¤ÈÌ¾¾Î¤Ï¡Ö´¥Áç¥»¥ß¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼Ì£¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ß¤Ï¥¿¥¤»º¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îº«Ãî¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º«Ãî¤Ï¹Ã³ÌÎà¡Ê¤¨¤Ó¡¢¤«¤Ë¡Ë¤Ë¶á¤¤À¸¤Êª¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Éõ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¤¤ë¡¢¥»¥ß¤¬¡£
¡¡1É¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ôÉ¤¤Î¥»¥ß¤¬¡¢¶¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤Ã¤¤ê1É¤¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¸í»»¡£
¡¡´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ãî¤Ã¤Ý¤µ¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡´ù¤Î¾å¤Ë¹¤²¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3É¤¡£¼ïÎà¤Î¤»¤¤¤«¡¢´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç²Æ¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¥»¥ß¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¿Íº¹¤·»Ø¤¯¤é¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥Ó¥¢¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥â¥ê¥´¥¥Ö¥ê¡Ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤â900±ß¡£
¡¡À®Ê¬É½¤Ë¤è¤ì¤ÐÌ¾¾Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥Ç¥å¥Ó¥¢¡×¤Ç¡¢¥»¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÁ´¤¯¤ÎÌµÌ£¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©±ö¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥å¥Ó¥¢¤Ï¹ñ»º¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥»¥ß¤ÈÆ±¤¸¤¯¿ôÉ¤¤Î¥Ç¥å¥Ó¥¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÌµ½¡£
¡¡ºÇ½é¤³¤Î¥Ç¥å¥Ó¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥µ¥«¥µ¤ÈºÙ¤«¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÃæ¤ÇÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¤Æ¤¤¿4É¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¥å¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Æüº¢¸«¤«¤±¤ë¡Ê¢¨²æ¤¬²È¤ËÉÑ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¥¯¥í¥´¥¥Ö¥ê¤è¤ê¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ð¥Í¥´¥¥Ö¥ê¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿§¤ÏÇö¤¯¡¢¹õ¤È²«¿§¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤êÊ¿¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¿Æ»Ø¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡¡¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ï¥ª¥¹¥á¥¹2ÁÈÆþ¤ê¡ª¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¡£²Á³Ê¤ÏÁ°2¤Ä¤è¤ê¤â¤ª¹â¤á¤Ç¡¢1600±ß¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¤Ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤¤¤¦Âç·¿¤Î¹ÃÃî¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î³°Â¦¤«¤é¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¤È¥Ç¥å¥Ó¥¢¤Ï¤½¤Î¾®¤µ¤µ¤æ¤¨¤ËÊ£¿ôÉ¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ï1É¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¥ª¥¹¤«¤Ê¡¢¥á¥¹¤«¤Ê¡Ä¡Ä¥ª¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À®Ê¬É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Öº«Ãî¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡£¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¡Ö¿©±ö¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ç¥å¥Ó¥¢Æ±ÍÍ¡¢±ö¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³°ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤¬Æó½Å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¾®ÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤´ÂÐÌÌ¡£
¡¡Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÃæ¤Ë¤Ï¿ôÉ¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë¤â¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤Ë¤¢¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È4É¤¡ª¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬2É¤¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤É¤¦¤ä¤é°ã¤¦¤è¤¦¡£
¡¡¾åÂ¦¤Î³Ñ¡Ê¶»³Ñ¡Ë¤ÎÊý¤¬¡¢²¼Â¦¤Î³Ñ¡ÊÆ¬³Ñ¡Ë¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ÏÆ¬³Ñ¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ò¥á¥«¥Ö¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¶»º¹ñ¤¬¥¿¥¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ³«Éõ¤·¤¿3¼ïÎà¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¤«¤Ê¤êÁÔ´Ñ¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÅö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º«Ãî¤Î¤¿¤á¤Ë»®¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿¤éÃî·ù¤¤¤ÎÆ±µï¿Í¤Ë·ã¤·¤¯ÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹á¤ê¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡ä¥»¥ß¡ä¥Ç¥å¥Ó¥¢¡×¤Î½çÈÖ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÌ£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¢£¡¡¥»¥ß¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¡¡Á´ÂÎÅª¤ÊÌ£¤ÏÆ¦²Û»Ò¤Ã¤Ý¤¤
¡¡¥»¥ß¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ý¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤È¤Æ¤â·Ú¤¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅÙ³°»ë¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¤è¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÀ¸Êª´¶¤ÏÇö¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°Õ¤ò·è¤·¤Æ¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥Ã¡×¤È¤¤¤¦¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¿©´¶¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼Ì£¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤Þ¤ê¤½¤ÎÉ÷Ì£¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤º¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤ÊÌ£¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¦²Û»Ò¤Ã¤Ý¤¤¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢º«Ãî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿©´¶¤ÏÀ®Ê¬¤Î¥¥Á¥ó¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¥¨¥Ó¤Î¿¬Èø¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¡×¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÒòÓð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È½ù¡¹¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢»õ¤ä¸ý¤ÎÃæ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¼ï¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¡£
¡¡æÂ¤À¤±¤Á¤®¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»æ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¥µ¥¯¥µ¥¯¡£æÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÌ£¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶õÆ¶¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡æÂ¤òÇí¤¬¤¹¤È¡¢¥»¥ß¤Ï¾¯¤·¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ü³Ê¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î±ü¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¿©´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥´¥¥Ö¥ê¤À¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¥Ç¥å¥Ó¥¢¡¢¤ªÁ°¤¦¤Þ¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥å¥Ó¥¢¡£
¡¡Ì¾Á°¤³¤½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÃç´Ö¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢Âæ½ê¤Î¶ù¤òÇç¤¤²ó¤ë¡Ê¢¨²æ¤¬²È¤¬¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¹õ¤¤¥¢¥¤¥Ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º«Ãî¿©¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌ£¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âí´í°¤Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤á¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡Ä¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¸ý¡£
¡¡¤¢¡¢¤¢¤ì¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤¢¤ì¤¢¤ì¡©
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤Í¡©
¡¡¥Ç¥å¥Ó¥¢¡¢¤ªÁ°¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡©
¡¡¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¿©´¶¤ÈÌ£¡¢¤É¤Á¤é¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥ß¤è¤ê¤âÈþÌ£¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï¡¢¥»¥ß¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸ý¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯´¶³Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¡£±ü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿©±ö¤È¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¡£É÷Ì£¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º«Ãî¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÌ£¤Ë¤ä¤ä°ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤½¤ì°Ê³°¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡£¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬ÉÑÈË¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥å¥Ó¥¢¤â¥»¥ß¤ÈÆ±ÍÍ¤ËæÂ¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÇí¤¬¤·¤Å¤é¤¯¡¢¤½¤·¤ÆæÂ¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤È¥»¥ß¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥»¥ß¤ÎæÂ¤Ï¤Þ¤À¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥å¥Ó¥¢¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¥Ú¥é¥Ú¥é¡£¤½¤·¤ÆæÂ¤òÇí¤´¤¦¤ÈÇí¤°¤Þ¤¤¤È¡¢¥Ç¥å¥Ó¥¢Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤È¿©´¶¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞæÂ¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çö¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢Çò¤¤¿È¤¬Ê¬¤«¤ì¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¥»¥ß¤è¤ê¤â¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡»öÁ°Í½ÁÛ¤Ï1ÈÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¹á¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·¡£É®¼Ô¤Ï¥à¥·¥¥ó¥°À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢º«Ãî¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Þ¤µ¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¹¥¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤ÀÀè¤Î2É¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ç¥«¤¤¡£¥»¥ß¤È¥Ç¥å¥Ó¥¢¤ÏÇö¤á¤Ç¸«¤ì¤Ð¥®¥ê¥®¥ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¸¤Êª´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬Ä«µ¯¤¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢·ù¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤É¤Á¤é¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¤¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥á¥¹¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Ñ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤Å¤é¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç³ú¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿©´¶¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¡×¤ÈÈó¾ï¤Ë¹Å¤¤¡£¥»¥ß¤È¥Ç¥å¥Ó¥¢¤Ï¥¨¥Ó¤Î¿¬Èø¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹Å¤µ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·½À¤é¤«¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸½¤¤¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ëº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤«¤é¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÀ¸½¤µ¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¶ì¤ß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬Êü¤ÄÅÚ¤Ã¤Ý¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¥ß¥ë¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¤¤¬¤¿¤¤À¸½¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î2É¤¤è¤ê¤â¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢½¤ß¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤â´¶¤¸¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¤Þ¤º¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬É®¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î³°¹ü³Ê¤¬¤Û¤«¤Î2É¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹Å¤¹¤®¤¿¤Î¤â¡¢É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÉôÊ¬¡£¤¦¤Ã¤«¤ê°û¤ß¹þ¤à¤È¹¢¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤È»×¤·¤Á°æÂ¡Ê³°Â¦¤Î¹Å¤¤æÂ¡Ë¤òÇí¤¤¤Ç¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¤¤Ä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ö¤È¤¤¿©´¶¡£³ú¤ß»Ï¤á¤Ï¥Ð¥¥Ã¤È¹Å¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤Î¼ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ú¤ó¤Ç¤â³ú¤ó¤Ç¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Ìñ²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥¹¤Î³Ñ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢Á°æÂÆ±ÍÍ¤Ë¹Å¤¤¿©´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢Á°æÂ¤È³Ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿©´¶¤¬¥Ç¥å¥Ó¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡£
¢£¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê
¡¡¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿3¼ï¤Îº«Ãî¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡ä¥»¥ß¡ä¥Ç¥å¥Ó¥¢¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥Ó¥¢¡ä¡ä¡ä¡ä¥»¥ß¡ä¡ä¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ç¥å¥Ó¥¢¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£
¡¡¥Ç¥å¥Ó¥¢¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÌ»º¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·²Á³Ê¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¤¤±¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Çã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Îº«Ãî¿©¼«ÈÎµ¡¤ÏµÈ¾Í»û¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥å¥Ó¥¢¡£
