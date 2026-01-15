¥É·³¤¬ÁÀ¤¦ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ê°Â¤ÎÇ¯Êð12²¯±ß¡Ä¥ª¥Õ¤ËFA¤â¡¢ÂçÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«
ºòµ¨¤Ï17¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢204Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡FA»Ô¾ì¤ÎÂçÊª¤¬Â³¡¹¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ê¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¼çÌò¡É¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡£ºòµ¨¤ÎºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥ª¥Õ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤¬¸ò¾ÄÃæ¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£¥á¥Ã¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤â¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È5µåÃÄ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨¤Ï33»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢204Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿29ºÐ±¦ÏÓ¤ò¤Ê¤¼¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÏÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Ú¥é¥ë¥¿¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï¤¿¤Ã¤¿800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯6800Ëü±ß¡Ë¤Ë²á¤®¤º¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ï¿·¤¿¤Ê±äÄ¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤±¦ÏÓ¤¬µá¤á¤ë¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÍË¾³ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥ÈÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ë¼«¿È¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¡Ë»î¤ß¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ëÅê¼ê¤À¡£¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬¡ËÇ¯Êð2500Ëü¡ÊÌó39²¯6400Ëü±ß¡Ë¡¢3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯5600Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï2021Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤òFA¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊü½Ð¡£Æ±»á¤âÈà¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê2025Ç¯¡Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¥È¥Ã¥×5¤Ëµ±¤¤¤¿¤·¡¢Ç¯Êð¤Ï¤ï¤º¤«800Ëü¥É¥ë¤À¡£Èà¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë