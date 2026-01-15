¤Ê¤¼BYD¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡ÄÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßCM¤È¥¤¥ª¥óÅ¸¼¨²ñ¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë»î¾è¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡È¤·¤¿¤¿¤«ÀïÎ¬¡É
²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼BYD¡£¤Ê¤¼CM¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÇä¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î¿¿µ¶¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò»î¾è¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢BYD¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï¡©¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿°ÂÁ´±¿Å¾¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¡½ôÀ±ÍÛ°ì¡Ë
¤Ê¤¼Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡©
BYD¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤Îµ¿Ìä
¡¡ºÇ¶á¤Î¼«Æ°¼Ö³¦·¨¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö»Ä¥¯¥ì¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¥í¡¼¥ó¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤òÇã¤¦¤³¤È¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢BYD¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óEV¤Î¡ÖRacco¡Ê¥é¥Ã¥³¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£26Ç¯²Æ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤¬µí¼ª¤ëÆüËÜ¤Î·Ú»Ô¾ì¤ò¡Ö¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡×¤Ê¤É¤È°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢24Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿CM¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ê¤«¤â¡¢BYD¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤ë¹¹ð¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎBYD¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Ç¤¢¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢BYD¤¬¡Ö¥¤¥ª¥ó¤ÇÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸íÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö½ÐÄ¥Å¸¼¨²ñ¡×¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬BYD¤ËÂÐ¤·¤Æ·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±¤ËÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ï·ù¤¤¡¦Èò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¤½£¼Ö¤È¤¤¤¦¿Í¡¢¥¢¥á¼Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÁªÂò»è¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬BYD¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
