¡¡»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£¹â¹»Ìîµå¤ä¤½¤ÎÀè¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»þ¡¢µ»½Ñ°Ê¾å¤Ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Î¶¯¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¡£ºòÇ¯¡¢Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤ÇÁ´¹ñ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÃÝÏÆ¸Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê¿´¤òºî¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤ÊÈ¿ÉüÎý½¬¤¬¤¢¤ë¡£ÃÝÏÆ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼ê¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¥´¥íÊáµå¤ä³¬ÃÊ¾å¤ê¤Ê¤É¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×Îý½¬¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬¤ò²æËý¶¯¤¯·ÑÂ³¤·¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦°ìÊâ¡¢¤â¤¦°ìÊâ¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤à¡£¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ¤Î¿Ä¤äÀº¿ÀÎÏ¤¬¼«Á³¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¶¯²½¤â·ó¤Í¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢ÎÝ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¶¯¤¯Åê¤²¹ç¤¦¡Ö·ö²Þ¥Ü¡¼¥ë¡×¤À¡£1Ê¬¡¢3Ê¬¡¢5Ê¬¤È»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÅê¤²Â³¤±¤ë¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÃ±Ä´¤Ç¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò10Ê¬´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤ÏÎÏ¤ó¤ÇÍð¤ì¤Æ¤¤¤¿Á÷µå¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÌµ°Õ¼±¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤¿¾õÂÖ¡×¤òÂÎÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÖÆüËÜ°ì¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢ÀäÂÐ¼é¤ê¤¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¶¯²½¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾å¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÝÏÆ´ÆÆÄ¡£»ØÆ³¼Ô¤âÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Áª¼ê¤È¶¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤À¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¡È¿¿¤Î¶¯¤µ¡É¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë